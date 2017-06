Se les apareció el 'Chucky'

México resolvió su pase a Semifinales tras vencer al local. Luego de 50 minutos parejos, el Tri no volvió a padecer en el juego

CIUDAD DE MÉXICO (25/JUN/2017).- El partido redondo de la Selección mexicana no llega, pero mientras tanto, el equipo ya está en Semifinales de la Copa Confederaciones.

El Tri derrotó 2-1 al anfitrión Rusia y se clasificó a la siguiente ronda del evento como segundo lugar del Grupo A con siete puntos, los mismos que Portugal, pero con mejor diferencia de goles para los lusos que previamente habían goleado a Nueva Zelanda.

México supo sobreponerse a una desventaja inicial ante el anfitrión, pero también a los pasajes de confusión que su propio técnico le genera a los jugadores, tanto con sus cambios como con la terquedad de colocar a los futbolistas en posiciones que no dominan.

Complicado

El inicio del partido no fue fácil para el Tricolor.

Osorio formó una línea de cuatro atrás con un nuevo experimento: Diego Reyes, uno de los mejores defensas centrales según la prensa española en la última campaña del futbol ibérico, salió a jugar como lateral izquierdo.

En el medio campo puso a Jonathan dos Santos, Andrés Guardado y Héctor Herrera, muy juntos por el centro los tres, y con Hirving Lozano por la banda izquierda y Carlos Vela por derecha, es decir, a perfiles cambiados. El eje de ataque fue para Javier Hernández.

Rusia metió la pierna y fue con vehemencia al ataque. Pero sobre todo, incomodó al Tri en el traslado de la pelota, y poco a poco descubrió la fragilidad defensiva del equipo azteca.

En un momento donde no había un claro dominador, otra vez un lapsus de oscuridad en la zaga costó caro al equipo de Osorio.

Al minuto 24 los rusos estrellaron una pelota en el palo, el contrarremate no pudo ser contenido por el arquero azteca, y durante un minuto la pelota no pudo salir del área mexicana hasta que Samedov la puso en las redes con un remate suave, pero colocado al poste derecho de Ochoa.

Previo a eso, el equipo mexicano coqueteó con un par de jugadas en el área donde pudieron marcarle penalti, incluso la segunda de ellas fue revisada por el videoarbitraje.

Como ocurrió en otros partidos, México supo encontrar el gol en el momento preciso y así ocurrió apenas cinco minutos después de la ventaja rusa.

Al 29’ un servicio al área visitante encontró sin marca a Néstor Araujo por derecha, quien quiso meter la pelota al centro y le dio con tal efecto que el esférico terminó en las redes para el 1-1.

No hubo una mejora sustancial tras el gol, pero el equipo de Osorio supo irse al descanso con el marcador que los clasificaba a la siguiente ronda.

Fácil resolución

La reanudación comenzó complicada de nueva cuenta para México, con los rusos plantándose en el área de Ochoa.

Y de nueva cuenta ocurrió. Cuando el panorama parecía nublarse, el Tri lo resolvió con un gol. Ahora fue Lozano, quien aprovechó un pelotazo de Herrera para generar el error del arquero ruso, quien salió a destiempo a cortar la pelota fuera de su área y permitió que el “Chucky”, con valentía, conectara el balón de cabeza a pesar de la patada en el pecho, para el 2-1.

Rusia entró en proceso de descomposición muy pronto. Al minuto 67 se quedaron con uno menos por un codazo de Zhirkov a Layún.

Todavía hubo un susto mayúsculo al minuto 72 para la zaga nacional, pero tras eso el equipo se dedicó a pasear la pelota, a desgastar al rival, y ya no hubo sobresaltos para la clasificación del Tri.

MOMENTOS CLAVE

Revolución

El ingreso de Javier Aquino revolucionó el ataque mexicano. El oaxaqueño fue un dolor de cabeza constante para la escuadra local, y el Tri encontró salida y profundidad con un Javier que tiene muy claro que cuando ingresa lo hace para encarar y desequilibrar.

Golpe mortal

Cuando México parecía ser agobiado por unos vehementes rusos que se plantaban en el área de Ochoa, el “Chucky” fue con valentía a buscar un pelotazo de Herrera. El nuevo atacante del PSV de Holanda contactó la pelota con la cabeza y después recibió la patada del arquero ruso en el pecho. Fue el gol de la clasificación.

Ruleta rusa

Rusia no jugaba mal antes del 2-1, pero no supo manejar el verse en desventaja. Primero, al minuto 67 un codazo infame de Zhirkov provocó que los locales se quedaran con uno menos; después, al minuto 72, el recién ingresado Smolnikov falló un gol increíble que era el 2-2. Los rusos no volvieron a tener otra de gol.

LA FIGURA

Jonathan dos Santos

El volante del Villarreal ha sido el mejor jugador del Tri en el torneo. Ayer volvió a ser el hombre fuerte del medio campo, con recuperación en todas las zonas de la cancha, con buen traslado y con un correcto desahogo de las jugadas. Supo además encontrar los huecos para entrar al área.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

Ajusta y mejora

Rubén Rodríguez (periodista)

México ajusta y mejora. La lección que se lleva es poner a cada jugador en su posición y perfil. Eso dio equidad y tranquilidad a la zaga. Destaca la actuación de Herrera y Jonathan en mitad de campo así como la labor de Aquino y Luis Reyes en el segundo tiempo. Aquino le vuelve a demostrar que debe de ser titular. A Semifinales con merecimiento aunque sin desplegar su mejor futbol.

Esas improvisaciones

Ernesto López Mota (analista)

El técnico Juan Carlos Osorio volvió a la regularidad con un esquema de 4-3-3, pero mantuvo las improvisaciones al jugar sin un lateral derecho, con Herrera en la contención y los perfiles cambiados de Hirving Lozano y Carlos Vela; la lesión de Diego Reyes y los ingresos de Javier Aquino y “Hueso” Reyes le dieron coherencia en sus posiciones a los defensas y delanteros, pero faltó el manejo de la media cancha.

Cuesta defender

Eduardo Saracho (analista)

México se repuso de un inicio incierto y terminó venciendo al local con autoridad. Al Tri le está costando defender bien. Sólido segundo tiempo, donde manejó los tiempos y desesperó al rival. Chile o Alemania lo esperan en las Semifinales. Ambos, rivales muy duros.