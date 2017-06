Me siento ansioso y perdido: Roberto Osuna

El cerrador mexicano de los Blue Jays dice que no sabe cuándo volverá al montículo

CIUDAD DE MÉXICO (24/JUN/2017).- Roberto Osuna, cerrador de los Blue Jays de Toronto, expresó que sufre problemas de ansiedad y que no está seguro cuándo regresará al montículo.

"No sé cómo expresarlo, pero me siento ansioso. Me siento un poco perdido por ahora", dijo el mexicano esta mañana.

El diestro suma 19 salvamentos en la temporada.

"Esto no tiene nada que ver con el campo. Ahí, me siento muy bien. Es cuando no estoy en el juego que me siento raro y perdido", comentó el sinaloense.

"Me gustaría saber cómo salirme de esta situación. Ya estamos trabajando en ello", concluyó el pelotero de Toronto.

Se esperaba que anoche, ante los Royals de Kansas City, Osuna cerrara el juego y llevarse la victoria, pero no subió al montículo.

Su equipo se fue derrotado 5-4 en la última entrada.