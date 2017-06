El poder de las formas

La tapatía Paula Jamieson se bañó de oro en la Olimpiada Nacional

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2017).- No practica una disciplina común para una niña de su edad, aunque el taekwondo es un deporte que le ha dado medallas olímpicas a México, ha sido en la modalidad de combate, sin embargo Paula Jamieson entrena, compite y adora el taekwondo en su modalidad de formas, mejor conocido como Poomsae, en donde no hay contacto con otro competidor.

En la Olimpiada Nacional, la jalisciense de 14 años de edad consiguió ser la quinta deportista más ganadora de Jalisco al haber obtenido cuatro medallas de oro y dos de plata en esta disciplina. “La verdad estoy muy contenta y muy satisfecha de las medallas que obtuvimos, disfruté muchísimo la competencia. Yo creo que esta olimpiada ha sido la competencia que más he disfrutado, porque por lo general yo me pongo muy nerviosa y aquí obviamente me puse nerviosa, en la Olimpiada Nacional, pero disfruté mucho todo, desde que llegué dije ‘vengo a lograr mi objetivo por el que estuve trabajando tanto tiempo, por el que hice tanto sacrificio’, y pues se logró”, dijo la jalisciense.

La edición de 2017 fue la cuarta ocasión en que Paula acudió a una Olimpiada Nacional, siendo la que recién terminó, en donde mejor le fue, al obtener seis medallas, sólo que en esta ocasión fueron doradas. “Ésta es en la que mejor me ha ido, porque fue en la primera Olimpiada en la que logré obtener oro, en todas las demás he sacado medallas, pero de plata y bronce”.

Pero estos logros tan importantes no podría haberlos obtenido ella sola. Detrás hay un gran apoyo, no por parte de las autoridades, tampoco por sus amigos o conocidos, sino más cercano, su familia, que está con ella en todo momento. Su madre es quien la acompaña, la impulsa a seguir entrenando, a echarle ganas en la escuela y por eso, según la propia Paula, es que han llegado los triunfos en el deporte.

“Mi mamá me ha apoyado completamente en todo, desde siempre ella me ha apoyado, me dice que haga ‘lo que tú quieras, lo que tú decidas’ y así ha sido, estoy muy agradecida por eso”, siguió.

Su rutina diaria no es fácil, y aunque tiene el apoyo de su mamá, pasa mucho tiempo fuera de casa, entre escuela y la Unidad Deportiva Revolución, que es donde entrena a diario. Además no tiene tanto tiempo de salir al cine o a fiestas con sus amigas, debido a su disciplina dentro del deporte.

Una variante

Paula practica el Poomsae o formas en el tawkwondo, pero ¿en qué consiste?

El Poomsae es una combinación de defensas y ataques, ejecutados en una línea de movimientos contra varios adversarios imaginarios. Muestran la esencia y el arte del taekwondo. Cada Poomsae, tiene una connotación filosófica que recoge la tradición milenaria del pueblo coreano. A través de la práctica de los Poomsae, los estudiantes llegan a aprender las aplicaciones de varias técnicas de taekwondo. Los Poomsae juegan un papel multidimensional, ayudando en el desarrollo y perfeccionamiento de la coordinación, equilibrio, sincronización, control de la respiración y ritmo, dichas habilidades son esenciales para el estudiante de taekwondo.

¿Y porque Paula eligió este deporte? Porque “en el colegio hay academias de este deporte y ahí me llamó la atención. Me gusta mucho el futbol, no me gusta verlo, en especial me gusta practicarlo. Le voy al Barcelona y en México le voy a las Chivas y festejé”, finalizó Paula Jamieson, multimedallista en la Olimpiada Nacional, en donde Jalisco consiguió su título número 18 al hilo.

PERFIL

Paula Jamieson

Edad: 14 años

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Competencias: cuatro olimpiadas nacionales

Logros en 2017: Cuatro oros y dos platas

Disciplina: Taekwondo modalidad de formas o Poomsae

Estatus: Quinta jalisciense con mayor número de medallas