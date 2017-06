Medias Rojas retiran el número de ‘Big Papi’

"Ha sido grandioso verlo de nuevo", declaró el piloto de los Medias Rojas, John Farrell. "Volvió la diversión al Fenway Park, un día bien merecido para él, y me he sentido muy feliz de celebrar a David una vez más. Verlo de nuevo en el estadio, verlo sonreír, escuchar su peculiar voz, ha significado vivir una jornada muy especial para todos nosotros".

"Esta en la celebración de Ortiz es algo muy especial para mí por todo lo que me ayudó durante mi carrera, los consejos que siempre me dio y la gran persona que siempre ha sido conmigo", destacó Pujols ante que se iniciase el partido entre los Medias Rojas y los Angelinos.

Ya es oficial, su número 34 no volverá a ser vestido por ningún otro profesional de los Medias Rojas.

