No soy mago: Albert Espigares

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Si bien en Atlas no han conseguido los mejores resultados que se desearían en cuanto a títulos en Fuerzas Básicas, en donde hoy en día son bicampeones de la categoría Sub-15, y en donde no pudieron coronarse en otras categorías como en la Sub-17 y Sub-20, la principal labor en el trabajo de la cantera es la formación de nuevos talentos y hacer que los jóvenes poco a poco alimenten de material humano al primer equipo de los Zorros.

En anteriores procesos, por ejemplo con Luis Manuel Díaz, anterior director de Fuerzas Básicas del Atlas, se debutaron algunos jóvenes que hoy en día tienen participación importante en la Primera División, como Brayan Garnica, Édgar Zaldívar, Christian Calderón, entre otros. Ahora con Albert Espigares, nuevo jefe deL departamento de cantera, el trabajo no para y el español es tajante al señalar que no es ningún “mago”, como para salvar al Atlas de los malos resultados, ya que todo se logra en base a esfuerzo y disciplina.

“No soy mago, no vengo a salvar nada, no hay nadie por encima de la institución, vengo a sumar, estoy agradecido con la directiva, la idea es complementar con lo que ya se ha visto con Atlas. La formación no está reñida con los resultados, todos queremos ganar, no vale ganar de cualquier forma, hay que darle seguimiento a lo que ya había, para aplicar un método de trabajo como complemento, eso nos llevará a ganar”, dijo el entrenador ibérico.

Reconoció que a su llegada al club rojinegro, encontró la “casa recogida”, luego de que el anterior coordinador hiciera un buen trabajo.

“La verdad, encuentro en buen nivel en la cantera, se ha hecho un buen trabajo previo a mi llegada, cabe recalcar la historia de las fuerzas básicas del Atlas, llegar acá me llena de ilusión, la directiva y las instalaciones, la afición que es una grata sorpresa, el nivel es muy bueno y la gente que estaba antes lo hizo muy bien”, siguió Espigares.

Recalcó que uno de los principales sellos de las fuerzas básicas del Atlas, será que los jóvenes sientan los colores en el pecho, que tengan tatuados los colores rojinegros, ya que no solo se les educará en cuanto a futbol.

“El sello del Atlas, es que nuestros jugadores se eduquen Atlas, respiren Atlas, que les corra por las venas Atlas, que siempre tengan palabras de agradecimiento para Atlas, les daremos una educación deportiva e integral”, comentó.

“Mi metodología complementa todas las áreas, en la cancha y fuera de ella, la idea es mantener lo que se tenía y lo que nosotros podamos aportar”, Albert Espigares, director de Fuerzas Básicas de Atlas

