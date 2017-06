Atlas firma convenio con Comude Zapopan

Habilitarán unidades deportivas para identificar talento infantil

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Con la intención de fomentar el deporte entre niños y jóvenes, sobre todo dentro del municipio de Zapopan, este jueves la directiva de los Rojinegros del Atlas firmó una alianza deportiva y estratégica con el Comude de la ex Villa Maicera, en donde se habilitarán unidades deportivas para encontrar talentos que en un futuro puedan ser tomados en cuenta para el primer equipo de los Zorros.

Serán seis unidades deportivas: Paseos del Sol, Base Aérea, Rinconada Las Palmas, El Polvorín, Santa Margarita y Tabachines, que apoyarán a las comunidades a través del deporte. Además de que se informó que el Comude Zapopan aportará el personal responsable y Atlas se encargará de la capacitación.

El convenio entre ambas instituciones implica que puede haber niños de entre seis y 10 años, a quienes se les otorgará la playera del Atlas, ya que el programa funcionará para visorías por parte de la Coordinación de Fuerzas Básicas, que comanda el español Albert Espigares.

“Representa una responsabilidad. Servirá como semillero para visorías para el Atlas, promover el talento local, y aportar el granito de arena para el esparcimiento de los niños”, dijo el nuevo director general de las Fuerzas Básicas rojinegras.

Por su parte, Gustavo Santoscoy, Director General del Comude Zapopan, no dudó en mostrar su agradecimiento al Atlas ante esta gran oportunidad de fomentar el deporte y el futbol entre los niños del municipio.

“Gracias al Atlas, todos los tenemos los colores puestos. Presentamos este proyecto ambicioso, queremos hacer del deporte un esparcimiento para los niños y enfocarlos a ser comunidad activa y sana en el municipio de Zapopan. Una de las preocupaciones es mejorar la calidad de las escuelas, para nadie es secreto que el futbol es el deporte más popular del mundo, por eso se firma la alianza Zapopan con Atlas”, afirmó el dirigente zapopano.

Por último, Juan José Frangie, jefe de gabinete de Ayuntamiento de Zapopan, quien también estuvo presente en la firma del acuerdo entre el Municipio y el Atlas, reconoció que una de las razones fue el sacar a los jóvenes de los vicios y los malos pasos, para encaminarlos al deporte y a la vida sana.

“Es un privilegio firmar este convenio con las unidades deportivas, tenemos un gran problema de inseguridad y esto se debe a que no solo hay que meter patrullas y policía, la seguridad no se compone con violencia, esa no es la solución, sino en fomentar el deporte en los chavos, en los niños, en la cultura deportiva, esa es la salida que tenemos”, comentó el ex directivo de Chivas y Estudiantes Tecos.

EL DATO

La apertura de las unidades deportivas habilitadas para este programa entre Zapopan y Atlas se dará en las próximas semanas, porque ultiman los detalles, ya que se tratará de canchas de pasto sintético. Las unidades tendrán un horario matutino, de 9 a 12 horas, y de 16 a 20 horas en el turno vespertino.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES