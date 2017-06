Almeyda nos tapó la boca: Ignacio 'Cuate' Calderón

Una leyenda del club alza la voz para reconocer el trabajo del técnico en Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- El campeonato número 12 del Guadalajara sigue dando de qué hablar y en esta ocasión fue una de las máximas figuras en la historia del club quien levantó la voz para reconocer lo hecho por todo el equipo, en especial por el estratega argentino Matías Almeyda.



Con la autoridad que los tres títulos conseguidos con las Chivas le han otorgado, Ignacio "Cuate" Calderón, emblemático arquero durante la época del "Campeonísimo", aseguró que la labor del director técnico de los rojiblancos fue fundamental para la obtención de un nuevo título y de paso callar todas las críticas que existieron hacia su labor.

"Al principio, soy sincero, no me caía muy bien que un entrenador argentino llegara a un equipo con tanta tradición, pero yo creo que Almeyda nos tapó la boca a todos. Es una persona que habla mucho con sus jugadores y el jugador con todas esas cosas sale a partirse el alma por su equipo, eso le hacía falta a Chivas. Mis respetos para él, me quito el sombrero, ahora espero que siga sumando más campeonatos".

Critica rotaciones en la selección

Calderón, quien fuera el guardameta titular de la Selección Mexicana durante los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970 declaró que, aunque los números respalden la labor del entrenador Juan Carlos Osorio, tantos cambios en el equipo no son bien vistos, ya que ni siquiera tiene bien definido quién será su portero titular, por lo que esta situación pudiera afectar a los jugadores.

"Los últimos partidos no he visto bien al equipo. Lo más importante es que los números hablan, Osorio tiene muy buenos números, ha conseguido una buena cantidad de triunfos, pero mucha gente crítica eso. Lo que yo le puedo criticar es que hay muchos cambios de un partido a otro, siento que también tiene que decidirse por un portero titular, como en mis tiempos, yo era el titular y lo hacía hasta en los entrenamientos, ahora los jugadores tienen la incertidumbre de saber si juegan o no".

Asimismo, el "Cuate" reconoció que el nivel de México ha aumentado considerablemente, ya que ha podido jugarles de igual manera a equipos que pudieran considerarse como potencias del balompié mundial.

"El jugador mexicano ha madurado mucho, se le puede jugar al tú por tú al equipo que sea y lo vimos contra Portugal, muchos decían que era un gran equipo, además de tener a Cristiano Ronaldo y al final se les dominó la mayoría del partido. Siento que México se confía a la hora de enfrentar a equipos de menor nivel y se agranda cuando juega con las potencias".

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO