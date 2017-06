Chávez Jr. peleó con mucho miedo: 'Canelo' Álvarez

Rechaza excusas de 'Julito' y dice que 'hacer comercial fue más difícil que ganarle'

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Saúl Álvarez no se guardó palabras al recordar la pelea en que venció a Julio César Chávez Jr. el pasado seis de mayo en Las Vegas.

"Fue más difícil el comercial con Stallone (que vencer a Chávez Jr.)", dice el Tapatío en entrevista con ESPN. "La pelea no me dio ningún problema, salió a no ser noqueado nada más. Aprendí de esta pelea que para este deporte si eres un peleador con miedo no vas a ser nada, él salió con mucho miedo a pelear".

El boxeador jalisciense cree que las críticas a la pelea no deben recaer sobre él, que simplemente quiso satisfacer al público.

"Creo que la crítica sobre la pelea hacia mí no debe ser, quise demostrar quién era el mejor y que hay niveles, decían que él me ganaba, que yo no quería pelar, la gente pedía esta pelea, la hice para demostrar que hay niveles", dice.

"Canelo" no acepta ninguna de las excusas que "Julito" ha aducido para justificar su derrota, sobre todo en lo que concierne al haber tenido que bajar de peso.

"Él dio bien el peso, lo vi tomar electrolitos, dio media libra abajo, cuando batallas para el peso no das ni 50 gramos de margen, cuando peleé con Smith en septiembre del año pasado me corté la barba, me quité los calzones para dar el peso, traía 50 gramos arriba, a lo que voy es que un peleador cuando batalla no das margen ni 50 gramos, son excusas", observa Álvarez.

"Canelo" afirma que le gustaría una revancha ante Floyd Mayweather, que lo derrotó en 2013, y enfrentará el próximo mes de agosto al peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor.

"Si me enfrento (a Mayweather), bueno; me gustaría quitarme la espinita, pero si no, estaré bien, a mis 22 años en la pelea pasada hice lo que pude y estoy tranquilo porque eso me motivó para hoy ser el mejor", afirma.