Grand slam con bate prestado

Salvador Pérez bateó el primer grand slam de su carrera en el triunfo de los Reales

ESTADOS UNIDOS (22/JUN/2017).- Salvador Pérez tomó prestado por primera vez el bate de Miguel Cabrera que es propiedad de su compañero Drew Butera.

“Es un palo mágico”, dijo Butera.

Y el resultado fue mágico para el venezolano Pérez, quien bateó el primer grand slam de su carrera en el octavo inning para comandar la remontada de los Reales de Kansas City al vencer ayer 6-4 a los Medias Rojas de Boston.

“‘Miggy’ le regaló el bate a Butera cuando Detroit vino a jugar una serie acá”, dijo Pérez. “Drew no lo usa, es muy pesado para él. Cuando hoy llegué al camerino me lo llevé a mi casillero. Me gusta ese bate”.

El mexicano Joakim Soria (3-2) lanzó el octavo inning de forma perfecta para quedarse con el triunfo. El venezolano Kelvin Herrera trabajó el noveno episodio para llegar a 17 salvamentos en 19 oportunidades.

Por los Reales, los venezolanos Pérez de 3-3 con cuatro impulsadas y una anotada; Alcides Escobar de 4-1 con una anotada.

Los dominicanos Jorge Bonifacio de 3-0 con una anotada; Ramón Torres de 2-0. El nicaragüense Cheslor Cuthbert de 3-1.

Por los Medias Rojas, el puertorriqueño Christian Vázquez de 4-1 con una anotada. El dominicano Hanley Ramírez de 1.0.