Atlas tendrá más televidentes: Guzmán

El dirigente de los Zorros estima que esta temporada incrementará en 50% el número de espectadores

GUADALAJARA, JALISCO (22/JUN/2017).- Aunque en muchos aficionados ha causado molestias, para el presidente de los rojinegros del Atlas, Gustavo Guzmán Sepúlveda, el cambio de día y horario para los encuentros del equipo tapatío será benéfico, ya que con el horario de los viernes en la noche más seguidores podrán ver por televisión a su equipo.

“A nivel nacional, en sábado nos veían más o menos seis millones de personas, calculo que para este torneo estaremos en nueve millones aproximadamente, lo que significa un aumento de 50%. Saben que le entiendo al tema de la televisión, la audiencia que tenía Veracruz y Tijuana en ese horario es impresionante. Ahora, debo decir que el Atlas en el ranking de la temporada pasada estuvimos en quinto, siendo América, Cruz Azul y Pumas los más vistos. En ese ranking ya no participa Chivas”.

El dirigente de los Zorros señaló que espera una buena respuesta de parte de los aficionados en el horario de los viernes a las 21:30 horas, aunque reconoció que en caso de que no pueda funcionar, buscarán una nueva solución.

“No quisiera prometer nada, porque hay un esfuerzo de la Liga, presionándonos a los equipos a no empalmarnos. Si la afición nos responde como es lo que estamos esperando y cruzando los dedos, me gustaría no andar jugueteando. Sabemos que la gente somos de costumbres y muy arraigadas”.

Por otra parte, Guzmán asegura que el VAR es algo que necesitaba el futbol mexicano. El directivo de los Zorros señaló que el uso del Video Assitant Referee (VAR) será de gran utilidad para los silbantes mexicanos cuando sea probado en las próximas ediciones del certamen de Copa MX.

“Yo creo que es lo que necesitábamos, los árbitros son humanos y lo que analizan se tendrá que ir puliendo de a poco, pero es un gran avance del futbol. Como dijeron, con ayuda de esto los Tigres pudieron haber empatado la Final, también vimos lo que pasa en la Confederaciones, en donde las decisiones que se han tomado han sido acertadas a costa de un poco de tiempo. Va a ayudar mucho, ante la duda es bueno que alguien lo respalde, lo que he leído es que la máxima autoridad sigue siendo el árbitro, pero pide que se revise la jugada, si la manda a checar es porque cree en un grupo de trabajo”.

Guzmán Sepúlveda agregó que la única duda que existe es que el uso de las repeticiones para auxiliar al árbitro deberá ser gestionado por la televisora que esté transmitiendo el encuentro, contrario a lo que sucede en la Copa Confederaciones, donde la propia FIFA se encarga de difundir la repetición.

LA FRASE

“En Guadalajara estamos parejos con Chivas. Los impactos, que miden las marcas, en México son más importantes que los que Chivas ha mantenido. Atlas, al estar solo los viernes va a subir considerablemente el número de aficionados que lo verán y por ende el número de impactos”.

Gustavo Guzmán, presidente de Atlas