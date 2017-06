Videoarbitraje no convence a Matías Almeyda

El 'Pelado' cree que la nueva tecnología hace que el futbol se vuelva más frío

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- Ahora que la tecnología llegó al futbol con el análisis en video sobre jugadas dudosas en la Copa Confederaciones, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, señaló que el error del nazareno es normal en el futbol, forma parte del juego y cree que el VAR (Video Assistant Referee) le quitará mucho la esencia al balompié, ya que se tardan mucho en decidir, como sucedió en el partido de México ante Nueva Zelanda.

“Siempre se maneja por seres humanos (videoarbitraje) aunque se haga en computadora y el humano tiene errores, se puede minimizar, pero por ahí cortar tanto un partido hasta resulta aburrido, porque gritan los goles y luego hay que esperar, se le quita pasión, se va a volver mas frio el futbol, se analiza de otro lugar”.

El pastor indicó que si llega el torneo entrante el VAR al futbol México, deben de hacerle algunas adecuaciones para que todos estén convencidos que esto no perderá escencia y se siga viviendo el deporte de la pelota con la misma pasión.

“Estaremos comunicados en la cancha con gafas para ver todo de cerca (en un futuro). Si, la tecnología sirve pero tampoco hay que exagerarla, se pueden evitar errores, en Italia se juega con seis árbitros. Así todavía no se ve si la pelota pasó o no. Puede estar el error, el otro día en el gol de Chile, hay dos jugadas de Chile que está el hombro adelantado, los pies no y no cobraron, marcaron al revés, tampoco es seguro que con la tecnología vaya ser perfecto”.

Almeyda dio una adecuación, que desde su punto de vista, le daría también a los entrenadores la posibilidad de tener derecho de réplica sobre cierta jugada y sea más parejo todo, ya que también en alguna jugada podría marcarse de manera errónea con el VAR.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ