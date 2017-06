Almeyda descarta posibilidad de posponer fechas

Dice que con jóvenes enfrentará compromisos de pretemporada y el inicio de la Liga

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- El arranque de torneo será difícil para el Guadalajara, ya que no contará con varios elementos titulares debido a que estarán en la Copa Oro, pero eso no es ningún pretexto para el técnico Matías Almeyda, quien descartó que le vaya a solicitar a su directiva que busquen aplazar los dos primeros juegos del Apertura 2017.

“No he analizado eso porque tenemos una final el 16 de julio con Tigres, entonces no, no. Creemos en el trabajo, creemos que podemos hacer una buena pretemporada y darle confianza a nuestros jóvenes porque en realidad muchos de ellos van a venir a participar”.

El pastor indicó que solicitar postergar fecha después puede ser un problema, ya que la agenda se carga para el equipo con los encuentros de Copa MX y demás, así que prefiere jugarlo con la gente que tendrá disponible.

“No vamos a pedir nada, yo en lo particular no porque después por una cuestión de días y cambiar fechas puede ser más difícil más adelante, está así, no hay pretexto y trataremos de ser protagonistas con nuestros jóvenes, con los jugadores que están y pensar que se puede”.

Almeyda puntualizó que su equipo no tiene pretexto alguno, tienen la obligación como institución grande que es, ser siempre protagonista, pelear con los jóvenes con toda la confianza para tener un arranque bueno. Las ausencias por Selección brindan oportunidad a la cantera.

“Nos golpea un poco pero no es pretexto, confío en la pretemporada en nuestros jóvenes, los demás se han reforzado muy fuerte y nosotros nos reforzamos con nuestros jóvenes, el proyecto va caminando, ya dio frutos y hay que soportarlo, habrá momentos de dificultad pero hay que soportarlo. Yo garantizo que el equipo será protagonista otra vez porque nuestro ADN es de ganador y queremos seguir siendo ganadores”.

Los deseos en Chivas no cambian, buscarán ser campeones en ambos campeonatos, Copa MX y Liga y Almeyda trabajará fuerte para que el equipo no baje la guardia.

“Inicio esta nueva etapa con las mismas ganas y mismos deseos, que siempre lo que sucedió ya queda en la historia marcado y eso lo utilizamos para tener fuerza y confianza de que vamos por buen camino. Si algo tiene este equipo es que somos muy tranquilos, si algo tiene este grupo es humildad, el trabajar y va a ser una pretemporada diferente, ya que no tenemos a muchos jugadores y aprovecharemos para empezar a ver el futuro de Chivas, que son nuestros jóvenes”.

Para Saber

Chivas jugará los amistosos con los canteranos, el campeón de campeones ante Tigres y por lo menos, las dos primeras fechas del Apertura 2017.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ