Regina Plasencia quiere hacer realidad su sueño

La golfista tapatía, de 23 años, busca un lugar en la LPGA

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- Considerada como una de las mejores golfistas mexicanas de la actualidad, la tapatía Regina Plasencia compite día a día para convertir en realidad su sueño de formar parte del Ladies Professional Golf Association (LPGA), gira en la que participan las mejores golfistas del mundo.

A sus 23 años, Regina atraviesa por las primeras etapas de las escuelas clasificatorias rumbo a este circuito, por lo que no sería descabellado verla en la LPGA antes de que 2017 concluya.

“Estoy muy cerca, ahorita me preparo para la escuela clasificatoria. Mi juego está en muy buen lugar. La verdad es que me he sentido muy bien con todo lo que he practicado, se siente muy cerca y existe la posibilidad de entrar este año a LPGA. La clasificación consta de tres etapas, en cada etapa debes quedar entre las primeras 40 jugadoras para avanzar a la tercera etapa, ahí las primeras 25 tienen la tarjeta completa, después las cinco siguientes tiene la tarjeta condicional”.

Para este fin de semana, Plasencia participará en el Walmart Nw Arkansas Championship, torneo que representa algo especial para ella al jugar prácticamente en casa, ya que parte de su formación como golfista se dio en la Universidad de Arkansas.

“Es un torneo que se juega en Arkansas, serán tres días de competencia, pero para mí significan mucho porque estudié en la Universidad de Arkansas y el campo está a 30 minutos, se ha vuelto un torneo muy especial para mí. Siendo parte del equipo de la universidad, teníamos acceso al campo, lo conozco muy bien, los fans apoyan muchísimo a las jugadoras que egresaron de esta Universidad, por eso tengo grandes recuerdos”.

Como tapatía y golfista, Regina señaló que Lorena Ochoa, quien fuera la mejor exponente mundial del golf, ha sido su ejemplo a seguir desde sus inicios en este deporte, por lo que le gustaría tener una carrera similar a la de la ex número uno del mundo.

“Ella fue mi inspiración, me acuerdo que de niña la vi en la televisión, yo siempre quería ser como ella y cada que iba a practicar me ponía en las situaciones en las que ella estaba jugando, si ella jugaba el US Open yo me lo imaginaba que estaba ahí. Desde chica tuve una ilusión de seguir el camino que realizó Lorena”.