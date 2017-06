A sus nueve años de edad, Juan Pablo Dueñas ha superado obstáculos para poner en alto el nombre de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (21/JUN/2017).- La vida no ha sido fácil para Juan Pablo Dueñas Carmona. A sus escasos nueve años de edad, ha tenido que pasar algunas peripecias para poder ir cumpliendo su sueño deportivo, el cual no termina a pesar de que en la Olimpiada Nacional, en la cual Jalisco obtuvo su título número 18 de manera consecutiva, logró seis preseas en Monterrey, Nuevo León: tres oros, dos platas y un bronce.

“Estoy muy emocionada y orgullosa de él. Son muchas horas, mucho tiempo de entrenamiento, el ir y venir, y gracias a Dios que lo ha aprovechado, tan pequeño y yo no esperaba que fuera a ser campeón”, dijo su madre, Alicia Carmona.

Para llegar a las instalaciones del Code Alcalde, desde San Sebastián El Grande, su pueblo natal, hay que recorrer poco más de 27 kilómetros, en un trayecto, sin tráfico, de una hora aproximadamente.

La batalla diaria es especial, es un sufrimiento que a la larga tiene sus buenas recompensas, una preparación que día a día lo ha convertido en lo que hoy es, el niño prodigio de la gimnasia mexicana.

“Nosotros tenemos que salir con una hora y 20 minutos de anticipación porque si no, no alcanza a llegar al entrenamiento, es un batallar de todos los días, pero ahorita ya nos hemos puesto de acuerdo los papás, yo lo llevo a Isla Raza, ahí ya me ayudan, porque ya es menos tiempo, pero sí es mucho esfuerzo”, siguió la señora Alicia, haciendo énfasis que los traslados son en camión.

Pero el transporte y los tiempos no son el único problema por el que atraviesa la familia Dueñas Carmona para poder llevar al pequeño Juan Pablo a sus entrenamientos al Code Alcalde, sino el dinero. Su mamá, Alicia Carmona, explica cómo ayuda a su pequeño para que siga con el sueño deportivo.

“En cuanto a recursos, no teníamos ninguna entrada, sólo una vez me ayudó la esposa del presidente, porque fui y me habían dicho que me moviera por todos lados, pero a veces lo ven a uno como que no nos conocen. Luego me ofrecieron que diera pláticas a personas de la tercera edad, lo hice una vez y luego ya no volví, porque eso implicaba sacarlo de entrenar, porque las distancias harían que perdiera mucho tiempo. Soy ama de casa, me ayudo vendiendo algunos animalitos, es la forma en que yo puedo ayudarlo y aportar un poco. Mi esposo también trabaja, pero es diabético, entonces es más difícil”.

Una casa para su mamá

Ha visto cómo sufren y batallan sus papás para poder sacarlo adelante, tanto en la escuela, como en el deporte. Esto lo sabe perfectamente y dijo sentirse orgulloso del esfuerzo que hacen. Por eso Juan Pablo Dueñas no ocultó su orgullo por su mamá y por tal motivo, en un futuro quiere construirle una casa, como un agradecimiento a todo lo que hace por él.

“Me siento muy orgulloso por todo el esfuerzo que hacen por mí, yo quisiera construirle una casa muy bonita, para que se siga sintiendo orgullosa de mí”, dijo el pequeño de nueve años.

Pero el sueño no termina en el deporte, quiere estudiar y en un futuro “yo quiero ser un licenciado de grande, trabajar, ayudar a papá”.

Sobre el homenaje que recibió en Monterrey, Nuevo León, en donde se llevó a cabo la Olimpiada Nacional, esto por ser el deportista más joven en ganar tantas preseas, Juan Pablo dijo: “Sentí mucho orgullo, si mis papás hubieran estado ahí, se sentirían muy orgullosos”.

SABER MÁS

Su rutina diaria

• Se levanta a las 5:30 horas

• Sale a las 6:00 horas rumbo al Code Alcalde

• Llega al Code para entrenar a las 8:00 horas

• Ingresa a estudiar a las 10:00 horas

• Descansa a las 12:00 horas para comer

• Vuelve a entrenar en el Code de 16:00 a 19:00 horas

FICHA TÉCNICA

• Nombre: Juan Pablo Dueñas

• Lugar de nacimiento: San Sebastián El Grande

• Edad: Nueve años

• Deporte: Gimnasia

• Logros: Tres oros, dos platas y un bronce en la Olimpiada Nacional 2017