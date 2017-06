No vamos a mostrar temor ante México: técnico de Nueva Zelanda

Anthony Hudson confía en que los All Whites podrán dar batalla al Tri

SOCHI, RUSIA (20/JUN/2017).- Anthony Hudson, técnico de la selección de Nueva Zelanda, mostró un gran respeto por la calidad de su similar de México, sin embargo, confió que serán capaces de incomodarlos este miércoles, cuando se vean las caras dentro de la Copa Confederaciones Rusia 2017.

"Somos el equipo más chico de este torneo, México está lejos de casa, también, pero con mucha gente, pero podremos competirles", dijo en conferencia de prensa.

Consideró que en el juego ante Portugal, el Tri mostró unas cualidades superiores a las que vio cuando se vieron las caras el año pasado, en un duelo amistoso celebrado en Estados Unidos.

"No me sorprendió el resultado, me sorprendió la actuación de México, se vio muy bien, regresaron de manera increíble y jugaron un futbol increíble. Se ven un mejor equipo ahora al que enfrentamos en octubre, esa vez les causamos problemas", apuntó.

Dejó en claro que "no es un partido en el que vamos a mostrar temor o un respeto exagerado, tenemos un plan claro de lo que queremos hacer, seremos valientes y al final queremos que el país se sienta orgulloso de lo que hacemos".

"No queremos ser negativos y rendirnos y permitirle a México hacer lo que quiere, seremos optimistas, seremos valientes", sentenció.

Nueva Zelanda y México se verán las caras este miércoles en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Confederaciones, duelo que se llevará a cabo en el estadio Fisht Sochi a las 21:00 hora local (13:00 del centro de México), con arbitraje de Bakary Gassama de Gambia.