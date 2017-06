Cisneros al quirófano; ‘Chofis’, en veremos

Almeyda confía en la recuperación del ‘Charal’; en el caso de López quieren evitar la operación

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- La solución al problema de Carlos Cisneros sobre su fractura por estrés llegó a su fin, ya que se someterá a lo que tanto se quiso evitar, una operación en la cual le resolverán un problema de osteoma osteoide en la tibia izquierda y aprovecharán para el viejo daño que le impidió jugar todo el torneo pasado.

El técnico Matías Almeyda, aseguró que todo se tiene contemplado para su recuperación, la cual tardará un poco pero fue la mejor determinación y el "Charal" dejará atrás todas las molestias en su pierna izquierda.

"A Cisneros se le detectó otra cosa, en estos días será operado. Va a estar parado un mes y de esta manera se resolverá el problema que tiene desde hace un tiempo. En realidad se le vio otra cosa y después lo explicará mejor el doctor, pero si hemos resuelto que la operación es mínima, no se le pondrá nada extraño sino que hay que sacarle algo que se ve ahí. El doctor explicará con sus palabras difíciles. Cisneros tenía contemplado que la pretemporada regresaría, pero creo que es bueno para él lo que va pasar, se le irá el dolor que lo ha tenido parado y este campeonato seguro contaremos con él".

En el caso de Eduardo López, el pastor manifestó que van por un procedimiento convencional, buscando evitar la operación, pero no está descartada, tanto así que si en una semana no ven mejoría, irá al quirófano también.

"'Chofis' terminó el último mes y medio con un problema en el pubis, con un dolor fuerte que se fue haciendo cada vez más, para aquellos que alguna vez sentimos ese dolor es incómodo, no te permite entrar fuerte, hacer dribling y se vio. Yo soy partidario junto con los doctores a que la operación debe ser lo último, no es operar por operar, hemos resuelto que haga la pretemporada a otro ritmo y veremos si podemos evitar esa operación, pero por ahora no se va operar, nunca estuvo de parte nuestra el pensamiento de que se operara pero si en una semana el dolor permanece, entonces sí".

Sobre el "Chelo" Zaldívar, el pastor tiene la confianza de que esté lo antes posible, ha mejorado mucho en todos los aspectos, trabajará bajo un proceso de rehabilitación estricto, mientras que con Isaac Brizuela, va en el proceso de recuperación, de menos a más y todo apunta a que esté al cien por ciento desde la primera jornada.

