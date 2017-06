Héctor Herrera pide no confiarse ante Nueva Zelanda

'En estas competiciones no hay equipo fácil', dice sobre el partido de Confederaciones

SOCHI, RUSIA (20/JUN/2017).- El volante Héctor Herrera afirmó que en el seno de la Selección Mexicana de Futbol existe plena conciencia de que está prohibido caer en exceso de confianza ante un rival como Nueva Zelanda que en teoría es inferior a ellos.

"En el grupo somos muy conscientes de lo que nos estamos jugando y por lo que estamos aquí. No hay necesidad de platicarlo porque el equipo es bastante maduro y hacer menos al rival, en estas competiciones no hay equipo fácil, sabemos que por nombres puedes decir que es más fácil, pero para mí no lo es", dijo.

Manifestó que más allá de que México tiene un claro dominio de cinco triunfos en seis duelos que ha sostenido con los de Oceanía, esperan un cotejo de alta exigencia este miércoles, en la fecha dos del Grupo A de la Copa Confederaciones Rusia 2017.

"El día de mañana tenemos un partido complicado que debemos salir a ganar haciendo las cosas bien", manifestó el elemento del Porto de Portugal.

Consideró que para evitar algún susto "sería bueno llamar la atención para que no ocurran este tipo de cosas (excesos de confianza), confío bastante en mis compañeros, cuerpo técnico, staff y toda la gente que rodea a la selección, estamos preparados y lo estamos haciendo bastante bien para el día de mañana".

"Nosotros estamos preparados partido a partido y era el encuentro que nos tocaba, era el más difícil porque era el que teníamos enfrente, ya lo pasamos y ahora estamos enfocados en nuestro rival que es Nueva Zelanda y creemos que ahora éste es el duelo más difícil", estableció.

Por otra parte, sobre la posición en que lo ha colocado el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, en el centro de la cancha, explicó que se siente a gusto, siempre con la disposición de ayudar al equipo.

"Siempre lo he dicho en muchas ocasiones que estoy muy orgulloso de estar en esta selección, de poder representar a mi país y que lo voy hacer en la posición que me lo pidan; si el profesor cree que me puede utilizar ahí y que lo puedo realizar bastante bien, coincido con él", acotó.

Así mismo, dejó en claro que siempre intenta "trabajar y dar siempre lo máximo y de verdad me siento bastante cómodo, es una posición que se requiere mucha responsabilidad, pero involucras la mayor parte del juego y el contacto con la pelota es lo que más me gusta".

"No me creo inamovible, creo que nadie lo es, trato de hacer mi trabajo al 100 por ciento y la última decisión siempre la toma el 'Profe', es solo tratar de agradecerle la confianza y demostrar que puede seguir confiando en mí y una forma de ejecutarlo es tratando de hacer las cosas bien dentro de la cancha", sentenció.