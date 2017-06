Rebaño incompleto

Entre ausencias por lesión y bajas por la convocatoria al Tri para la Copa Oro, Chivas iniciará el siguiente torneo con ocho jugadores menos

GUADALAJARA, JALISCO (20/JUN/2017).- Chivas, el campeón de la Liga MX, tendrá un arranque de campeonato bastante complicado debido a que registra varias bajas por convocatoria a Selección Nacional, así como otros elementos que están lesionados y no tienen fecha de regreso, tal es el caso de Eduardo López, quien cada día que pasa los dolores por pubitis aumentan, pero en Chivas antes de operar prefieren explorar con tratamiento.

Para la Jornada 1 del Apertura 2017 contra el Toluca y la 2 frente al Cruz Azul, el Guadalajara no podrá contar con cinco jugadores que se encuentran con el Tri para la Copa Oro, de los cuales cuatro son titulares: Jair Pereira, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Alan Pulido. Ellos estarían disponibles hasta la Fecha 3 frente al Necaxa. Hedgardo Marín es el otro que estará ausente, pero no es titular, incluso en partidos del torneo anterior no fue llevado a la banca de suplentes.

A los anteriores se agrega Isaac Brizuela, quien está en la etapa final de su proceso de rehabilitación tras sufrir esguince de tercer grado en el tobillo izquierdo y fractura de Maisonneuve (fisura proximal del peroné, ruptura de membrana interósea y fractura de maléolo posterior), por lo que durante la pretemporada estará trabajando de menos a más.

Ángel Zaldívar no ha logrado recuperarse del problema en el tobillo izquierdo que sufrió desde la Final de Copa MX ante el Morelia. En la pasada Final de la Liga ante Tigres, jugó sin estar a 100% y ahora tendrá que esperar dos semanas más para poder realizar trabajo fuerte, todo dependiendo de la evolución que vaya mostrando en los entrenamientos.

Con “Chelo” Zaldívar existe la duda si el tiempo le alcanzará para arrancar como estelar el torneo Apertura 2017, ya que para el 22 de julio ante el Toluca, si los tiempos se cumplen, tendría más o menos dos semanas de entrenamiento fuerte en el aspecto físico.

Por su parte, Carlos Cisneros todavía tiene dolor en la zona donde se dio la fractura por estrés, en la tibia izquierda. Continúa con el tratamiento recomendado por Paul Murphy y se tiene la esperanza que para cuando el equipo esté casi terminando su pretemporada, comience a realizar trabajos más fuertes, incluso contacto con el balón.

Equipo tentativo para la Jornada 1

Nombre Posición Roldo Cota Arquero Edwin Hernández Lateral por la izquierda Oswaldo Alanís Defensa central Carlos Salcido Defensa central Jesús Sánchez Lateral por la derecha Michelle Benítez Volante-extremo por izquierda José Juan Vázquez Contención Michael Pérez Contención Edson Torres Volante-extremo por derecha Jesús Godínez Delantero Carlos Fierro Delantero

Los ausentes para esta pretemporada

• Rodolfo Cota

Convocado a la Selección para Copa Confederaciones

• Oswaldo Alanís

Convocado a la Selección para Copa Confederaciones

• Alejandro Mayorga

Convocado a la Selección para Copa Confederaciones

• Hedgardo Marín

Convocado a la Selección Copa Oro

• Jair Pereira

Convocado a la Selección Copa Oro

• Rodolfo Pizarro

Convocado a la Selección Copa Oro

• Orbelín Pineda

Convocado a la Selección Copa Oro

• Alan Pulido

Convocado a la Selección Copa Oro

LA CIFRA

8 son los jugadores que no estarán elegibles para las Fechas 1 y 2, ellos son: Rodolfo Pizarro, Jair Pereira, Hedgardo Marín, Orbelín Pineda, Alan Pulido, Isaac Brizuela, Carlos Cisneros y Eduardo López.

EL DATO

De regreso

Excepto los jugadores convocados a la Selección Nacional, ayer se reportó la plantilla del Rebaño después de su periodo vacacional. El equipo realizó pruebas médicas y físicas para dar inicio a los trabajos de pretemporada.

Plantilla tentativa para el Apertura 2017