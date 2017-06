Lozano publica emotiva carta de despedida

El jugador da las gracias al Pachuca, a la directiva y a la afición

CIUDAD DE MÉXICO (19/JUN/2017).- Después de las especulaciones que lo colocaban en diversos equipos del futbol europeo, Hirving Lozano selló su traspaso al PSV Eindhoven por un contrato que lo vincula con los "granjeros" hasta el 2023. Una suma cercana a los 17 millones de dólares fue la que pagó el cuadro holandés por hacerse de los servicios del futbolista mexicano.

Lozano deja el futbol mexicano después de jugar por tres años en la escuadra de los Tuzos. Sin embargo, "Chucky" no quiso irse sin antes despedirse de la afición, del equipo, del cuerpo técnico y la directiva, cosa que hizo por medio de una emotiva carta que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

En el mensaje publicado este lunes, acompañado de una foto en la que Lozano viste los colores del Pachuca, agradece a todos aquellos que alguna vez influyeron en su vida para que pudiera llegar a "probablemente uno de los días más importantes de su vida".

"Gracias al Club Pachuca, mi casa, mi familia. Cuando pequeño, entre las paredes del Centro de Alto Rendimiento, soñaba con volar alto, con llegar lejos. Fue a través de su enseñanza, disciplina y valores aprendidos que el sueño fue haciéndose realidad, la posibilidad de vivir haciendo lo que amo fue tomando forma y hoy, mi esfuerzo y el de los que contribuyeron en mi formación, se consolida en un nuevo escenario", expresa el volante de 21 años que ahora emigra al futbol europeo.

"Uno de mis sueños más recurrentes en mi vida fue el de tener un amigo con quién compartir mis penas y mis alegrías, un amigo incondicional que me comprendiera y apoyara. Un amigo que me entendiera. Jamás hubiera creído que lo encontraría en la voz de aquellos que me siguen, de aquellos que creen en mí… No he de defraudarlos, mis triunfos serán de ustedes, siempre. Gracias afición del Pachuca, la mejor afición del mundo", concluye Lozano en su mensaje.

Hasta la tarde de este mismo lunes, dos horas después de ser publicado, el mensaje ya cuenta con más de 18 mil "Me gusta" en la red social.