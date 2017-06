Videoarbitraje 'mata' emoción del futbol, según jugadores

El sistema de asistencias en video se utiliza por primera vez en un torneo de la FIFA

KAZÁN, RUSIA (19/JUN/2017).- Los jugadores chilenos simulaban una partida a un videojuego sentados en el césped para celebrar el gol de Eduardo Vargas cuando el árbitro Damir Skomina interrumpió la fiesta para que se revisara la acción en el video de asistencia. Lo anuló por fuera de juego y se desencadenó la tormenta.

''Faltó el show del entretiempo y que le agregaran dos cuartos más para que fuera futbol americano", valoró el chileno Jean Beausejour, haciendo referencia a la pérdida de esencia de 'su' futbol.

El domingo fue la primera vez que el video de asistencia se utilizaba en un gran torneo internacional de naciones de la FIFA y entró por la puerta grande, interviniendo en tres acciones en los dos partidos que se disputaron.

''Sentí impotencia en el primer gol. Para mí no estaba en fuera de juego, desmotiva celebrar el gol y que tres minutos después lo anulen. Desmotiva al equipo'', dijo Vargas.

En el 90 llegó el 2-0 chileno ante Camerún: Alexis Sánchez se quedó solo ante el arquero Fabrice Ondoa y Vargas estuvo atento al rechace para marcar.

El peligro del festejo ''vacío''



Avisado tras la celebración ''vacía'' de su primer gol, el atacante de Tigres optó por esperar antes de festejar. El árbitro volvió a pedir que se revisara la acción mediante el video y esta vez lo concedió.

Entonces los jugadores chilenos ya no tenían ganas de montar la partida al videojuego en el suelo y se limitaron a abrazarse.

''Este sistema le quita la esencia al futbol. Se ve muy raro, no puedes celebrar un gol tranquilamente hasta que no se ve la repetición'', señaló este lunes en Moscú el centrocampista Marcelo Díaz.

"Hay sensaciones inmediatas que tienen que ver con la parte emotiva que rodea al futbol y para revertir eso hará falta que pase algo de tiempo y que nos acostumbremos", coincidió el domingo el seleccionador de la Roja Juan Antonio Pizzi.

"La desazón y la parte emotiva que genera este tipo de situaciones es a lo que aún no estamos acostumbrados. Es como si nos hubiesen empatado en la última jugada del primer tiempo", añadió sobre cómo llegaron sus jugadores al vestuario después de que se anulara el gol de Vargas en la última acción del primer tiempo.

"Si se va a implementar, que se haga de buena forma, que no se tarde tanto tiempo, y en beneficio del futbol. Ayer el sistema dejó mucho que desear", añadió Díaz.

Confusión en Kazán

A 800 kilómetros de Moscú, en Kazán, el video también tuvo su ración de protagonismo el domingo, cuando el árbitro argentino Néstor Pitana anuló el gol inicial portugués, anotado por Pepe, por fuera de juego, mientras los campeones de Europa lo celebraban formando una piña.

"Es algo bueno, ya en el presente y lo será en el futuro. Se irá puliendo, se irá mejorando y funcionará más rápido. Es una novedad para la gente, para los jugadores y para el árbitro, pero creo que es muy bueno", valoró el portero mexicano Memo Ochoa, después de que su equipo empatara 2-2 ante Portugal.

"La primera vez ha sido rara, pero es un minutito en lo que deciden... Para un futbol justo será positivo", añadió.

Al seleccionador portugués Fernando Santos también le alcanzó en frío que el árbitro parara la celebración para consultar la validez del gol.

"El recurso al videoarbitraje es una nueva regla. Si funciona por el bien del futbol, me parece bien. Al principio, no comprendí muy bien por qué el gol había sido anulado, después me informé, pero había mucha confusión", señaló en rueda de prensa.