Nos vamos con un buen sabor de boca: 'Chicharito'

El futbolista considera justo el empate a dos goles contra los campeones de Europa

KAZÁN, RUSIA (19/JUN/2017).- La gran estrella de la Selección de México y autor del primer gol en el partido de ayer contra Portugal (2-2) aseguró tras el encuentro que el equipo se va de Kazán “con un buen sabor de boca” y “con muchas posibilidades” para clasificarse para las Semifinales de la Copa de Confederaciones.

“Hemos empatado el partido en el último minuto y nos vamos con un buen sabor de boca tras igualar con el campeón de Europa, un resultado que nos da muchas posibilidades de cara a conseguir la clasificación para la Semifinal”, dijo el tapatío Javier “Chicharito” Hernández a la prensa al salir de los vestuarios.

Quitó importancia al tanto que marcó en el minuto 42 de la primera parte, poniendo el primer empate en el marcador, y destacó el trabajo colectivo de la Selección a los mandos del “Profe” Juan Carlos Osorio.

“Los dos equipos hemos hecho un buen partido, con buenas llegadas, y creo que el resultado es justo”, dijo el “Chicharito”.

Cuando algunos ya daban el partido por perdido, Héctor Moreno marcó el segundo gol de empate y puso a México en las quinielas para llegar lejos en este torneo que arrancó ayer en Rusia.

“Nos vamos contentos, sobre todo por cómo se dio el resultado. Por dos veces íbamos abajo en el marcador y las dos veces pudimos empatar”.

Osorio destaca labor del equipo

El entrenador de la Selección de México, Juan Carlos Osorio, considera que su equipo logró hacer su propio juego y obligó al rival a cambiar el suyo.

“Hemos jugado de igual a igual. Hemos cumplido con nuestro plan y por eso hemos conseguido nuestro punto. Jugamos de forma equilibrada y los portugueses se vieron obligados a cambiar su sistema de juego de 4-3-3”, dijo el colombiano.

El técnico de México, al que todo el mundo le conoce como el “Profe”, destacó que sus pupilos retuvieron el balón, y lograron una posesión de 60 por ciento.

“No empezamos muy bien, pero igualmente no dejamos que los portugueses nos marcaran hasta el minuto 34. Pudimos recuperarnos, presionamos y conseguimos marcar otra vez al final del encuentro. Hay cosas que mejorar, pero en el segundo tiempo demostramos muy buen juego”.

Los mexicanos fueron mejores: Santos

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, reconoció que México “fue mejor” que su equipo en el partido que les enfrentó ayer en la Copa de Confederaciones que se disputa en Rusia y que acabó con un empate a dos goles.

“Los mexicanos fueron incluso mejores que nosotros. Fueron más rápidos, nos presionaron en todo momento y no nos dejaron jugar. No todo nos salía bien, no estuvimos seguros de nosotros mismos”, dijo el técnico portugués.

México “atacó más”, lamentó Santos, que admitió además que Portugal “no siempre jugó de forma consecuente”.

“Hemos perdido muchos balones y dejado muchos espacios al rival. Logramos marcar un gol y tuvimos la oportunidad de marcar otro sin recibir nosotros, pero no pudo ser”.

Santos explicó que en el descanso, después de que el mexicano Javier “Chicharito” Hernández empatara en el minuto 42, pidió a sus jugadores que “atacaran más, que jugaran al pase corto. Pero no mejoramos. Hice los cambios y el juego mejoró. Atacamos más, marcamos otro gol, pero lamentablemente no pudimos ganar. El resultado es justo”.

LA FRASE

“Hoy me ha tocado a mí meter el gol y estoy feliz. La pelota venía en mi dirección y peleé en el mano a mano con el defensa y le pegué. Pudo haber ido fuera, pero por fortuna ha ido dentro”.

Héctor Moreno, jugador de la Selección de México

GRUPO A

