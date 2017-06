Técnico de Portugal se queja de videoarbitraje

'Cuando anotamos revisaban; cuando México anotaba, no', dice Fernando Santos

KAZÁN, RUSIA (18/JUN/2017).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, expresó sus dudas acerca de la efectividad del nuevo sistema de arbitraje estrenado en la Copa de Confederaciones que se juega en Rusia y que le costó hoy a su equipo la anulación de un gol de Pepe en el partido contra México (2-2).

"Si el fútbol gana con esta nueva regla, bienvenida sea. Pero seamos serios en el uso de esta novedad. No entiendo por qué pararon el juego en algunos momentos y en otros no. Después de que marcábamos, había revisión, pero cuando nos marcaron a nosotros, no" se quejó el técnico luso.

El arbitro argentino Néstor Pitana anuló un gol a Pepe por fuera de juego en el minuto 20 de la primera parte tras solicitar a sus ayudantes que revisaran las repeticiones grabadas por las cámaras del estadio Kazán Arena.

También en el segundo gol de Portugal, marcado por Cedric tras un error en la defensa del mexicano Herrera, el colegiado pidió de nuevo que sus ayudantes vieran la repetición, al sospechar de otro fuera de juego, pero finalmente concedió el gol.

Santos se quejó que en uno de los goles de México, un jugador de la tricolor "sujetaba" a uno de los portugueses.

"Pero así son las reglas", concluyó el entrenador de Portugal, a la que le no ha sabido a muy poco el punto que ha sacado del partido, sobre todo después de marcar el 2-1 en el minuto 85, después de un segundo tiempo aburrido, lento y con muchos errores por parte de los dos equipos.

Sobre el minuto 90, el mexicano Héctor Moreno marcó un gol de cabeza al aprovechar un córner tirado por los mexicanos.

En la próxima jornada, el 21 de junio en el estadio del Spartak Moscú los portugueses se enfrentarán a Rusia, mientras que los mexicanos jugarán contra Nueva Zelanda en Sochi.