¿Cómo frenar a Cristiano?

Miguel Layún es el único de los defensores con cualidades para controlar al mejor jugador del mundo, opina el analista Sergio Lugo

GUADALAJARA, JALISCO (18/JUN/2017).- Nacido un 5 de febrero de 1985 y habiendo debutado con la playera de la Selección de Portugal en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, con 55 participaciones con la Selección mayor lusitana y con 35 goles anotados, el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, jamás se ha enfrentado a la Selección mexicana de futbol, ni en partido oficial, ni en partido amistoso, esto a pesar de que ambas selecciones se han visto las caras en partidos en donde el jugador está convocado, es por eso que el duelo de hoy es especial para los jugadores mexicanos, ya que se enfrentarán con el que hoy en día, según la FIFA, es el mejor jugador del planeta.

Y es que la primera posibilidad que tuvo “CR7” de medirse al Tri fue en el Mundial de Alemania en 2006, sin embargo el director técnico en ese entonces, Luiz Felipe Scolari, decidió no utilizarlo y lo mantuvo en la banca los 90 minutos, en el partido en que Portugal derrotó a México 2-1 en la fase de grupos.

El otro compromiso fue en un juego amistoso previo al Mundial de Brasil 2014, en donde los europeos derrotaron al equipo del “Piojo” Herrera, y en donde Cristiano Ronaldo no fue ni a la banca, ya que le estaban dando descanso para que rindiera lo suficiente en la justa mundialista.

Cristiano llega en plenitud de su carrera, coronado recientemente en la Champions League al vencer a Juventus en la Final, así como campeón de Europa el año pasado, aunque no jugó la Final por completo, ya que se lesionó en el primer tiempo ante Francia.

Para Joel “Tiburón” Sánchez, ex seleccionado nacional y campeón en la Copa Confederaciones de 1999, marcar a Cristiano Ronaldo será muy complicado este día, debido a las cualidades que tiene dentro del campo, como su movilidad en la zona de ataque y su definición.

“Debe ser muy complicado marcar un jugador que es un súper atleta, un jugador diferente al promedio, potente, rápido, que tiene buen remate de cabeza, tiene buena pegada con las dos piernas, que desborda, que es pasador, para mí es un súper atleta, muy completo, en el mano a mano es complicado que se pueda frenar. Para marcarlo hay que estar bien escalonados por cualquier sector de la cancha, por derecha, izquierda o el centro”, dijo el “Tiburón”.

Por su parte, Sergio Lugo Barrón, ex jugador del Guadalajara, director técnico y analista deportivo, fue claro al señalar que el único seleccionado mexicano que podría marcar de manera efectiva al astro portugués, es Miguel Layún, por su velocidad y buen manejo de ambos perfiles.

“Ahorita, laterales derechos (Osorio) no llevó, es un gran error, porque improvisará con Salcedo que es un gran central, ya lo hizo con Alanís y le fue mal con Estados Unidos, los inventos no son buenos y perjudican. De los que lleva y que jugó con nosotros es Miguel Layún, tiene velocidad, fuerza, carácter, para mí Miguel es el candidato idóneo para marcarlo, ya veremos si juega”, dijo el profesor Lugo.

Meto las manos al fuego por él: Fernando Santos

El técnico de Portugal, Fernando Santos, lo advierte, de forma respetuosa, pero lo aclara. “Esta es la última vez que voy a hablar de Cristiano Ronaldo, porque estoy aquí para hablar de Portugal”.

Toda la polémica que ha generado la supuesta depresión del astro lusitano y su posible salida del Real Madrid, tiene repercusiones, “hacia afuera, en el grupo estamos fuertes y unidos”.

Rápidamente aclaró: “A Cristiano lo conozco desde que tenía 18 años, era su técnico (en el Sporting de Lisboa) y antes y ahora meto las manos al fuego por él, sé que se va a entregar por el equipo, por todos nosotros”.

Y para que no haya más comentarios, “en el grupo tenemos un pacto. Los problemas personales y otras cuestiones ajenas a la Selección, no se tratan en este grupo. Aquí hablamos de cuestiones estratégicas y demás referentes a Portugal y lo demás no nos interesa”.

FERNANDO SANTOS HABLA DEL TRI

México es “impredecible”, dice el DT de Portugal

Fernando Santos técnico de Portugal aceptó que el equipo mexicano es impredecible, “pero eso le da resultados”.

En conferencia de prensa previo al duelo contra la Selección Mexicana de Futbol, el estratega lusitano alabó al cuadro del colombiano Juan Carlos Osorio.

“Sí, es un equipo que cambia mucho, pero eso les ha dado buenos resultados en 23 juegos, así que no es algo que sea improvisado”, dijo Santos.

Aseguró que han estudiado al equipo mexicano, “durante mucho tiempo jugó con línea de tres, o de cinco, ahora últimamente lo hace con cuatro. Cambiará mucho de gente, pero prácticamente el estilo es el mismo, y sobretodo es que juegue quien juegue, presenta una gran calidad técnica”.

Aunque lo que más le agrada es “la gran pasión y entrega que demuestran en cada juego. Son dinámicos, ágiles y no se dan por vencidos”.

Los halagos, no son de a gratis, “se los han ganado, pero además es un juego importante porque es el primero. Nosotros estamos preparados para todo lo que nos ofrezca México, estamos fuertes y nos acoplaremos a lo que nos presenten, como ellos se acoplarán seguramente a nosotros”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Hacer el dos contra uno

Sergio Lugo (ex jugador y analista deportivo)

“Es uno de los grandes de esta época, es uno de los más contundentes y desequilibrantes del futbol mundial y me parece que para los jugadores mexicanos es un lujo enfrentar a un jugador de este nivel. Es difícil detenerlo en el mano a mano, es definitivo, México tiene que ser inteligente y disminuir los espacios, hacer siempre el dos contra uno, hacer coberturas siempre, que Cristiano no tenga espacios y que no juegue tan libre”.

Lo marcarán por zonas

Joel Sánchez (ex seleccionado nacional)

“Es un distractor Cristiano, porque aparece por todos los sectores de la cancha. Es un jugador muy completo, sumamente ganador, que se exige a tope, entonces si bien es cierto que se perdió la Final de la Euro, va a querer seguir cosechando triunfos en el plano personal, así que será complicado ponerle una marca personal, me imagino que lo marcarán por zonas, pero nunca mano a mano, así salen perdiendo”.

LAS CIFRAS

112 millones de dólares, el valor de la carta de Cristiano.

113 millones de dólares, valor de la plantilla del Tricolor.

NUMERLAIA

Goles de “CR7” en un año

42 con el Real Madrid

25 en Liga

12 en Champions League

1 en Copa del Rey

4 en Mundial de Clubes

12 con Selección Portugal

54 goles en total en un año

NUMERALIA

Goles recibidos por México en un año

9 en Copa América Centenario

2 en eliminatoria rumbo a Rusia 2018

3 en Amistoso

14 goles recibidos en un año futbolístico