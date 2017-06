Germán Sánchez, con el ansia de regresar

El medallista olímpico se rehabilita del hombro derecho, también fue intervenido en las rodillas

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2017).- Las ganas de volver a competir son evidentes cuando se le mira en cualquier evento y no es para menos. Este 2017 ha sido un año de contrastes para el clavadista y multimedallista olímpico Germán “Duva” Sánchez, ya que mientras se recupera de una operación en el hombro derecho a la que se sometió en diciembre pasado, también añora su regreso a las competencias del máximo nivel, aunque sabe que durante el resto del año deberá llevar su recuperación con calma.

“Yo ya sabía que esto iba a pasar, que este año probablemente no iba a competir. Vi a mis compañeros en el selectivo, a lo mejor pude haber estado ahí, pero me di cuenta que otras de las personas que admiro, como David Boudia, ex campeón olímpico, también va a descansar. Creo que lo necesitaba mi cuerpo, no estoy de descanso porque quería, al final de cuentas lo único que no hago es estar compitiendo, pero entreno igual que antes”.

Aunado a su recuperación en el hombro derecho, el saltarín tapatío y subcampeón en Río 2016 se sometió a un procedimiento de infiltración de células madre en ambas rodillas, ya que desde la justa olímpica padecía algunas molestias en los tendones de ambas extremidades, aunque este proceso no impedirá que regrese a la fosa de clavados en el tiempo que se tenía previsto.

“Fue una infiltración de células madre y plasma rico en plaquetas en ambas rodillas. Esto lo hicimos con el doctor Carlos Alonso, en coordinación con médicos del Hospital Regional Militar. Te extraen la célula madre del hueso, lo centrifugan y luego lo injertan a la rodilla. El tema es que no puedo pisar durante una semana, es algo muy delicado, porque lo que me inyectaron no se tiene que ir a otro lugar, sino que restaure los tendones”.

Sobre el tema de su recuperación en el hombro izquierdo, Sánchez señaló que a finales de junio viajará a Nueva York para recibir el alta médica.

“En el tema del hombro, viajo a México el próximo 26 de junio, allá me van a checar los médicos de la Conade y ya de ahí volaré a Nueva York para que el doctor me dé de alta. Me he sentido muy bien, la verdad, en ciertos movimientos ya siento estabilidad en mi hombro, pero ahora lo que más me importa son las rodillas, era algo que me venía molestando y no me dejaba estar a gusto”.

Pese a que desconoce cuándo podrá regresar a las competencias de alto nivel, el “Duva” aseguró que mantiene la esperanza de competir en enero de 2018, cuando se lleve a cabo el Selectivo Nacional para los Grand Prix y Series Mundiales de Clavados que se celebrarán durante el primer semestre del año.

“No lo sé, posiblemente vayamos a un selectivo en enero para un Grand Prix, esas competencias nos beneficiarían demasiado. Ahora espero ver cómo les vaya a mis compañeros en sincronizados, si se puede, pediremos una oportunidad en sincronizados, sabemos que tenemos el nivel para destacar en esta prueba y ojalá se pueda lograr”.

Incorporación de Paola y regreso de Orozco benefician

Para Germán Sánchez, la incorporación de la también multimedallista olímpica Paola Espinosa y el regreso de Alejandra Orozco a la escuela jalisciense de clavados servirá para aumentar el nivel de competencia de los clavadistas jaliscienses más jóvenes.

“Estamos muy contentos por todos los que se integran con nosotros. Además de Paola Espinosa, se integran Alejandra Orozco y Arantxa Chávez que estaban en México y ahora regresan a Guadalajara. Paola completa mucho y creo que los que más van a ganar serán los niños de la escuela jalisciense de clavados”.