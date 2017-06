Hay exceso de extranjeros: Almeyda

Los equipos mexicanos afectan su economía y truncan carreras de jóvenes promesas al contratar jugadores de otros países

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2017).- Con la regla 9/9, la Liga MX se ha convertido en un paraíso para los foráneos, ya que muchos clubes, dueños y técnicos van al mercado internacional a buscar elementos de bajo costo, lo que a la larga sólo perjudica a las propias instituciones y a la Selección mexicana.

Perjudica a los clubes porque, al cerrar la puerta a los jugadores jóvenes, se quedan sin activos para vender; por otra parte, en muchos casos —por no decir que en la mayoría— los extranjeros no cumplen las expectativas deportivas, de manera que su incorporación al equipo se convierte en una mala inverisón y a en un freno para que algún elemento de las básicas se muestre, eso piensa el técnico del equipo campeón, Matías Almeyda.

Luego viene otro problema, porque hay resultados en las Selecciones menores, pero los dueños prefieren ir por extranjeros, así que el proceso de los novatos se pierde y es aquí donde los clubes deben poner atención.

“He hablado de los procesos en las Selecciones de México, las más chicas son campeonas, ganan los Olímpicos, la Sub-20, Sub-17. Ahora está claro que hay un proceso en el cual todo se para de los 20 a los 25 años, porque es donde los clubes tendrían que apoyar más al jugador mexicano, desde ese lugar lo digo, no que estoy en contra del extranjero, porque extranjeros siempre tiene que haber en las Ligas”.

No entiende la planificación que hacen algunos equipos en la Liga, porque si bien es cierto que el reglamento les permite tener a muchos extranjeros, siente que no hay proyectos firmes, con idea clara de a dónde van y se llena de jugadores esperando pegarle a uno.

“No puede haber, para mí, 22 extranjeros en un equipo, porque considero que hay más mexicanos que son mejores que muchos extranjeros que vienen al futbol mexicano”.

Por tal motivo aplaudió la proyección que algunos equipos de la Liga MX, teniendo oportunidad de contratar muchos extranjeros, no lo hicieron y le han dado más valor a sus jugadores en las Fuerzas Básicas, buscando que como activos, aumenten cada minuto que pasa.

“Hubo equipos como Atlas, Pachuca, Pumas, Lobos BUAP o Santos que hicieron esa apuesta, ojala que sigan por esa línea. Le doy valor a los entrenadores que se la han jugado así, con pocos extranjeros y más mexicanos. Eso hace crecer a la Liga, eso creo yo”.

Jugadores se revaloran en Chivas

Cuando Matías Almeyda llegó a Chivas, se pedía la salida de Jesús Sánchez, poco se conocía de “Chelo” Zaldívar, “Chofis” López no entrenaba con el primer equipo, y ahora, con trabajo de convencimiento y motivación para sacar lo mejor de cada uno, el resultado es que en el mercado son atractivos para otros equipos.

“Hoy sé que Jesús Sánchez tiene otro tipo de precio, a cuando llegué. Michael Pérez, Ángel Zaldívar, Eduardo López, todos tienen un precio diferente a cuando llegué al club, lo cual habla de que el proyecto ha crecido, que el club se verá beneficiado en un momento dado”.

La clave para los demás equipos está en darle la confianza al cuerpo técnico que elijan, porque si Chivas sólo con mexicanos salió adelante y conviviendo con el grave problema de salir del descenso a la llegada de Almeyda, para equipos que pueden contratar extranjeros será más fácil porque se abre el panorama de opciones para tener más certeza de que el proyecto será exitoso.

“Creer plenamente en el trabajo, la confianza, la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores. Hubo un paso importante, porque me han dado continuidad, una mezcla de cosas que han dado cosas importantes como salir de zona incómoda, porque jugar en un grande para no retroceder es muy difícil para el jugador, porque están acostumbrados a luchar por otras cosas, es complicado para el aficionado aguantar estar peleando por no seguir abajo. Es complicado para la prensa comentar el momento de un grande que está jugando por no descender”.