Cristiano está enfadado con España, afirman

Problema fiscal y trato de la afición habrían hecho que el jugador desee cambiar aires

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- La voluntad de Cristiano Ronaldo de dejar el Real Madrid es seria y el jugador estaría enfadado no sólo con el club, sino con España. Así lo afirma José Manuel Delgado, subdirector del diario portugués A Bola, que hoy dio a conocer la intención del ídolo portugués de dejar el club Merengue.

"(Cristiano) no está enfadado con el Real Madrid, sino con España, que es un poco diferente. No quiere continuar jugando en el fútbol español, es algo más que Madrid", afirma Delgado en entrevista con la cadena radiofónica SER.

El pasado martes la fiscalía de Madrid denunció al jugador por defraudar 14.7 millones de euros. Según reportes de prensa, el delantero se siente que no incurrió el faltas y cree que el club blanco no lo ha defendido como debería.

"El problema son los derechos de imagen, el abogado de Cristiano dice que en el Manchester United pagaba por su imagen el 15 por ciento porque es dinero generado en todo el mundo y en España llegó y pagaba el 20 por ciento", explica el periodista.

Las cuestiones monetarias y fiscales son importantes, aunque no son las únicas causas del malestar del jugador.

"El enfado de Cristiano viene desde los pitos (silbidos del público), de la falta de apoyo del club pero después viene también de la parte fiscal y del trato de la justicia española".

"No es normal que a un jugador como Cristiano le piten en su campo, en el Bernabéu. La historia del Real Madrid con sus figuras no es buena, casos recientes son los de Raúl y Casillas. El club tiene aquí una deficiencia, no está al nivel del mejor club del siglo XX. Otro caso es el de Pepe, que sale por la puerta de atrás tras diez años de vinculación", observa Delgado.

"El enfado de Cristiano es real y su voluntad de salir del Real Madrid es real", remacha el periodista.