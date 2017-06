Miguel Layún desconoce su futuro

El defensa mexicano sabe que su estancia con los blanquiazules no está asegurada

OPORTO, PORTUGAL (16/JUN/2017).- El defensa mexicano Miguel Layún todavía desconoce lo que pasará en su trayectoria nivel de clubes, ya que su estancia con los blanquiazules para nada está asegurada, a falta de conocer ofertas formales para cambiar de aires.

El veracruzano perdió protagonismo en la reciente campaña que culmino bajo la dirección técnica de Nuno Espírito Santo; pero dicho entrenador fue despedido y la llegada de Sergio Conceicao le daría la posibilidad de seguir con los Dragones.

No obstante, para evitar distracciones, el futuro de Layún Prado, al parecer, se conocerá una vez que concluya la Copa Confederaciones Rusia 2017, por lo pronto el defensor reconoció desde suelo ruso.

"No sé si mi futuro estará en Portugal. Como ya he dicho, estoy aquí y no pensando en mi futuro, sólo en el presente, que es este evento (la Copa Confederaciones)", mencionó.

Clubes como Inter de Milán, Rayados de Monterrey, Espanyol de Barcelona e incluso el mismo FC Barcelona han salido a la luz en los medios de comunicación como posibles destinos del jugador, de 28 años de edad, que puede actuar en cualquier zona del campo en defensa.