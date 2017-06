Presidente de Real Sociedad se queja de Jorge Vergara

Declaraciones del dueño de Chivas sobre Vela lo indignan al punto de llamar a la FMF

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, afirmó que llamó a la Federación Mexicana de Futbol para presentar una queja sobre declaraciones que Jorge Vergara, dueño del Deportivo Guadajalajara, hizo acerca de Carlos Vela, que actualmente milita en el club español.

Vela, actualmente concentrado con la Selección mexicana para disputar la Copa Confederaciones, afirmó que le gustaría volver al Guadalajara, club donde se formó futbolísticamente.

"Carlos Vela va a ser como los barcos de vela: nunca va a llegar" respondió Vergara en declaraciones a la revista Life & Style. "De plano no, es difícil que entre a Chivas porque es importante no hacer algo que sea disruptivo para el equipo, porque lograr tener jugadores enfocados es un proceso muy difícil. Vela no encaja en la mentalidad de Chivas para nada. Su falta de disciplina, que la conozco desde cuando era niño, es difícil. Está descartado".

Las declaraciones indignaron al presidente de la Real Sociedad al punto de hacerlo presentar una queja formal.

"No conoce a Carlos Vela”, dijo Aperribay a Mundo Deportivo. “Llamé directamente al director general de la Federación Mexicana para quejarme por esas declaraciones y para que hicieran llegar a ese club la más enérgica queja de la Real Sociedad sobre dichas declaraciones".

“(Vela) Lleva seis años en la Real, donde los valores son un ejemplo y donde 18 de 25 jugadores son de la cantera”. continuó el dirigente, quien acusó a Vergara de “desconocer cómo es el jugador y cómo es la Real”.