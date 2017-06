Atlas, oportunidad de figurar para Uvaldo luna

Para el refuerzo rojinegro, llegar a Atlas es un ''halago'' debido a su gran plantilla

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Uvaldo Luna durante su presentación oficial con el Atlas, dijo estar consciente del compromiso y la oportunidad que se le abre en su arribo al Atlas, club que tiene mucha esperanza puesta en él para que sea un referente en un futuro no muy lejano y el jugador, dice estar preparado para encarar, asistir a sus compañeros, así como anotar la mayor cantidad de goles posibles.

''He metido goles, he trascendido en ese sentido, pero acá lo más importante es que Atlas esté lo más arriba posible. Tuve que jugar en Colombia, demostré mentalidad, mi disciplina me dio frutos destacando. Yo busco trascender, siete goles en Colombia no son suficientes, quiero hacer más, me ha dado Atlas confianza y tienen mucho sin ser campeón, lo cual está en mis objetivos''.

El jugador rojinegro dijo que por sus cualidades, habilidoso, encarador, rápido, asiste y mete goles, con regularidad podría alcanzar la Selección mayor de México en un futuro no muy lejano.

''Soy encarador, rápido, no soy egoísta, asisto a mis compañeros, me gusta aportar y siempre le daré el balón a los compañeros, si algo traigo ahora, es buenos centros y en Colombia saqué campeón goleador a mi centro delantero, así que Milton Caraglio y Matías Alustiza, les daré muchos pases''.

Dijo el joven jugador que cuando le dijeron que Atlas estaba interesado en sus servicios, no lo pensó mucho y rápido dijo que sí aceptaba, porque era una oportunidad de oro para buscar trascender, arroparse de una gran afición, a la cual espera darle muchas alegrías.

''Es un gran equipo, si yo pongo lo mejor de mí, estaremos arriba y lograremos grandes cosas. No siento como revancha, vengo a aportar al Atlas, con trabajo, disciplina y dedicación se puede lograr todo. Me siento mexicano por mis padres''.

La Frase

''Este equipo está lleno de grandes jugadores, no pararé de aprender, aportará y está gente de selección importante como Rafael Márquez, quien era mi ídolo desde niño, así que le aprenderé mucho'', Uvaldo Luna, jugador del Atlas.

