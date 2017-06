Milton Caraglio llega a Atlas con hambre de triunfo

El delantero es presentado de manera oficial como refuerzo de los Zorros

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Tras ser presentado de manera oficial como refuerzo del Atlas, Milton Caraglio, dejó en claro que llega a sumar al zorro, su meta grupal es que el equipo esté en lo más alto y en el plano personal, aprovechar los buenos laterales que hay en el plantel para marcar la mayor cantidad de goles, porque ya sea él o Matías Alustiza, tendrán que pelear por el campeonato de goleo.

''Queremos estar en lo más alto de la tabla, eso será un objetivo y me siento contento por llegar, por la confianza que me han dado para venir. Me brindaré al máximo, me entrego cien por ciento, no me pongo metas de goles, porque es cuando menos convierto. La meta es marcar los más que pueda, ayudar al grupo y quiero hacer lo que en el torneo pasado faltó, la mayor cantidad de goles, así como complementarme con Matías, quien es un gran jugador''.

Adaptarse a jugar con Alustiza, dice Caraglio que será cosa fácil, porque se complementarán debido a las cualidades de uno y otro, con lo cual saldrá ganando el equipo, ya que será una delantera que dará mucho de qué hablar durante el campeonato.

''En el equipo hay mucha pasión, se disfruta jugar al futbol, hay hambre de lograr el éxito y en ese sentido me siento muy cómodo. Que mejor que tener los laterales que tiene Atlas, es espectacular, nada mejor que un delantero tenga jugadores con elementos que envíen centros buenos, son rápidos y solamente debo estar preparado, para concretar la mayor cantidad''.

La meta inicial de Caraglio, es mínimo alcanzar los cuartos de final, aunque al interior la idea es posicionarse en la final, pelear contra los equipos importantes lo máximo y hay suficiente material humano para lograrlo.

''Queremos estar arriba, pelear por cosas importantes, es una institución que se lo merece. Nosotros pensamos arriba, sabemos cómo funciona esto y el tema de cociente lo tenemos en mente, pero más que pensar en eso, buscamos arriba, calificar''.

Caraglio dijo que no pensó dos veces llegar al Atlas, porque le dijeron cómo sería el proyecto y vio que se tienen muchas ganas de hacer bien las cosas, se aspira a lo grande, lo cual le atrapó.

''Se tiene una base de jugadores importantes, vinieron elementos con ganas de triunfar, los dirigentes y cuerpo técnico tienen muchas ganas de ganar algo, así que eso es suficiente para convencerme, hay hambre de gloria, de levantar una copa y eso se logra con mucha humildad''.

El delantero rojinegro precisó que será un elemento compartido, es decir, no será ''lángaro'', si tiene a un compañero mejor ubicado para darle el balón y lo metan en el arco, lo hará, porque él no es importante, sino el resultado grupal, Atlas.

La Frase

''Me genera alegría que me reciban como hasta ahora los aficionados, con mucho cariño, pero eso tengo que retribuirlo en la cancha con goles, ganando la mayor cantidad de partidos posibles'.

Milton Caraglio, delantero del Atlas.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ