El Zorro tiene como meta la final del Apertura

El presidente del Atlas dijo que le conformaron un ''equipazo'' a José Guadalupe Cruz

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2017).- Atlas está obligado a llegar cuartos de final, avanzar semifinales y alcanzar la final del Apertura, ya que para el presidente Gustavo Guzmán, la plantilla que le han conformado al técnico Cruz, es para luchar por el título que durante 66 años ha estado esperando el seguidor rojinegro y de entrada, el cuerpo técnico sabe que hay un compromiso de unidades en el torneo regular.

''Vamos por 30 puntos, ese es el compromiso de la gente para ganar (salario completo), ese es el compromiso. Mínimo semifinales y ya estando ahí, final, en Liguilla todos somos iguales, es que traemos un equipazo. Le duele a quienes tienen 66 años esperando, pero al que más le duele es a mí, porque el eslogan de 'Si te lo explico no lo entendería', de verdad que yo ya lo entendí, no es una cuestión de años. A la semana ya había entendido que no entiendo nada, que la afición es especial. Dicen en Monterrey que son la mejor afición y nada que ver (con la rojinegra) y lo entiendo como el que tiene 66 años''.

Guzmán dijo estar dolido porque Chivas se haya coronado campeón del Clausura 2017, porque tenían todo en cuartos de final para haberlos echado de la competencia, pero por cuestiones del destino, la fortuna le sonrió al actual campeón, que dice el presidente, no debe volverse a repetir esta situación.

''Porque al ver que ganó tres encuentros consecutivos en su casa, me queda el sabor que con el que más batalló fue con nosotros, traíamos más que el famoso Tigres y el Toluca. Contentos por haber calificado, cumplimos un objetivo, pero no se pudo ser campeón, en el próximo está puesto que lleguemos a la final''.

En el contrato que tiene el técnico José Guadalupe Cruz con Atlas, es único en el futbol mexicano, ya que está condicionado su sueldo a cumplir con ciertos puntos en el campeonato regular, así lo precisó el directivo rojinegro, quien dijo cree ciegamente en el estratega.

''Tiene un gran compromiso el profesor, no hay problemas de vestidor, de actitud, hay unión en todos los aspectos en el equipo. Aceptó una posición económica de su sueldo, el 50 por ciento del salario por unidades, que no cualquiera, es el único de México. Tiene que lograr para tener su sueldo completo, 25 unidades. En el primer periodo no lo ganó, fue la mitad''.

El presidente, puntualizó que las arcas rojinegras trabajan en números negros, en diciembre hará un ajuste, pero tiene confianza, para no vender a algún jugador, que la asistencia de público y aumento de patrocinio será bueno, a tal grado de no vender a nadie.

No piensan en el descenso

Es sabido que los rojinegros están metidos en problemas de cociente para el próximo año futbolístico, lo cual no inquieta al directivo, pues todos hablan al interior de calificar y no de pelear abajo, lo cual deja claro la mentalidad que traen.

''El tema del cociente, se ha hablado con la gente que no será tema. Facudo Erpen me habló y me dijo, 'estoy dispuesto a sacrificar, pero el premio por no descender', le dije, 'espera, aquí no hay premio por no descender, hay premio por llegar a la Liguilla y es grande', es fácil, si se llega a la Liguilla en los dos torneos el año que entra estamos en séptimo o sexto lugar. Hay riesgo, sí, lo tenemos en cuenta, pero en el día a día es una duplicidad cruel''.

Cambio de ropa

El presidente también señaló, que por ahora no puede revelar cuál será la marca que los vestirá para el torneo entrante, ya que hay un contrato de confidencialidad, así que deberá esperar ''La Fiel'', los tiempos que se ajustan a ese convenio para hacer público el nuevo acuerdo.

''No puedo decirlo hasta el día 30, por convenio de confidencialidad con Puma, todos saben que hay grandes probabilidades de que sí cambiemos, yo voy por una marca mexicana pero quieren una extranjera, no es cierto, es juego. En 15 días lo anunciamos, hay altas posibilidades''.

La Frase

''Nos vemos en mayo, con el campeonato, si Dios quiere. Vamos por 30 puntos''.

Gustavo Guzmán, presidente del Atlas.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ