Mayweather confirma pelea con McGregor

Se enfrentarán el sábado 26 de agosto en Las Vegas

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2017).- El púgil Floyd Mayweather confirmó a través de sus redes sociales el enfrentamiento de box contra Conor McGregor, peleador de artes marciales mixtas.

Mayweather publicó un video en su perfil personal de Twitter en el que anuncia que la pelea tendrá lugar el sábado 26 de agosto de este año en Las Vegas, Nevada, sin especificar la sede.

Medios especializados reportaron hoy que la Comisión Atlética de Nevada aprobó la solicitud de la empresa de promoción fundada por Mayweather para organizar una pelea en esa fecha en el MGM Grand, aunque la sede podría cambiar.

Mayweather se retiró del boxeo en 2015 con un récord de 49-0 y volverá a la actividad para enfrentar a McGregor, que nunca ha boxeado.

Al mismo tiempo que Mayweather hacía oficial el encuentro, Conor publicó en su cuenta personal de Twitter una fotografía de los dos contricantes con el mensaje "The Fight is on" ("La pelea está acordada").