Liga MX, sólo debajo de ligas europeas: Matías Almeyda

El técnico del Guadalajara destaca la calidad y los números del campeonato mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2017).- Matías Almeyda, entrenador del Guadalajara, destacó el nivel de la Liga MX que, según el director téncnico, es inferior sólo a los campeonatos europeos.

"No me extraña que lleguen grandes nombres" Dice Almeyda en entrevista con ESPN Radio en Argentina. "Es una liga que está sólo debajo de las europeas por la calidad de jugadores que lleva y los números que maneja. Los jugadores ganan muy buen dinero. La liga es fuerte, competitiva, muy pareja, las propuestas son buenas. Me llamó la atención que no puedan entrar en la Copa Libertadores, dejaron afuera buenos equipos, con proyectos y jugadores de categoría. Juegan jugadores que tranquilamente podrían seguir en Europa".

El "Pelado" se encuentra en Argentina, gozando de un periodo de descanso después de haberse coronado campeón del torneo Clausura 2017 con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El entrenador comentó su paso por el equipo tapatío y habló acerca del pasado régimen de transferencias, del cual el Rebaño volvió con las manos vacías.

"Fuimos a Draft a contratar un jugador que no se pudo, no lo quisieron vender. Antes traían cuatro jugadores. En el plantel no se fue nadie y estamos bien y vamos a dar batalla. También es hora de que suban jugadores de interiores. No compramos a nadie, es un voto de confianza al plantel", afirma el "Pelado".