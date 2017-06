No soy un ganador obsesivo: Nadal

Asegura que lo peor, más que no alzar títulos en dos años, ha sido dejar de competir por las lesiones

PARÍS, FRANCIA (14/JUN/2017).- Son las 11:00 de la mañana en París y Rafael Nadal se baja de una furgoneta con los cristales polarizados, a escasa distancia de la Torre Eiffel. Acude a la cita con cara de sueño porque sólo durmió tres horas, presa todavía de la adrenalina del día anterior (tras ganar el Roland Garros) y los dos meses que ha competido al límite sobre la arcilla europea. “He dormido poco hoy, la verdad, pero no por la fiesta. Estaba tan cansado que no hice mucha fiesta… Me fui a dormir a las 04:00 y a las 07:00 me desperté…”, admite ante la prensa escrita española que relató su décima maravilla en Roland Garros.

Nadal dice sentirse feliz y satisfecho; celebra, por encima de todo, gozar por fin de una salud continuada e intenta normalizar lo que para todo el mundo es extraordinario. “Soy de las personas que piensan que las cosas van ocurriendo y punto”.

— ¿Cómo se lleva eso de ser una leyenda a los 31 años, Rafa?

— Con total normalidad. No es nada que me preocupe y disfruto del día a día. Agradezco todo el cariño que me da la gente. Soy consciente de que la carrera que tengo es muy especial, pero ahora no voy a creerme otra cosa diferente a lo que siempre me he creído. Soy muy consciente de que todas estas cosas que me están ocurriendo son pasajeras y sé que dentro de unos años, no muy lejanos, seré un ciudadano más. Es mejor no subirse muy hacia arriba porque si no la caída será muy grande, con lo cual intento siempre estar al nivel del mar.

Con 15 grandes en el bolsillo, Nadal no esconde que los dos últimos años han sido complicados. Cuenta que lo difícil no ha sido no alzar títulos, sino las lesiones.

— “La gente me ve como un ganador obsesivo y no lo soy, sinceramente. Lo que se me ha hecho raro es que no he podido competir muchos meses. Es muy difícil encadenar buen juego cuando uno tiene tantos paros continuos. No quiero volver atrás. Son muchos los golpes que te vas llevando y al final es normal que todo eso te desestabilice”, destaca.

— ¿Te consideras mejor jugador, más maduro, “un tenista más completo” (según su tío Toni)?

– Lo del tema técnico lo he escuchado varias veces. Si ponemos vídeos míos de 2013, cuando gané el US Open, Montreal o Cincinnati, vemos que no era un jugador físico; si ponemos los de 2008, sí, jugaba a lo mejor con más intensidad porque la tenía, pero con intensidad no se gana lo que gané en aquel momento. Lo que es cierto es que ahora hago cosas mejor que antes. He mejorado mucho el revés y el servicio en estos últimos años; el entendimiento del juego, también. He ido incorporando una serie de cosas y perdiendo otras. Cuando uno pierde cosas tiene que incorporar otras para seguir siendo competitivo.

El País

LA FRASE

“Yo siempre pensé que no podría llegar a dónde estoy por mi problema del pie. En 2005 me destrocé el pie en la Final de Madrid. Los médicos me dijeron que no sabían si podría continuar con mi carrera. Espero (que el pie) siga aguantando”.

Rafael Nadal, tenista

LA CIFRA

10 Roland Garros ganados por Nadal (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017).