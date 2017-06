Javier Salas, contento por seguir en Atlas

El jugador dice estar muy a gusto con los rojinegros y contento de llegar a la Selección

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- En el Draft pasado, la directiva del Atlas se hizo oficialmente de los servicios de Javier Salas, quien estaba a préstamo. El trabajo realizado en la cancha le agradó al cuerpo técnico y a la dirigencia, a tal grado de que hicieron válida la opción de compra a los Xolos de Tijuana. Esto tiene contento al jugador, que antes de irse con la Selección Nacional, dijo estar tranquilo, a pesar de que ha habido cuestionamientos por sus actuaciones.

"Cuando llegue a Atlas no salían las cosas como quería, pero he salido adelante, he aportado al equipo y contento de llegar a Selección.

"Yo estoy muy a gusto acá, todos me tratan bien. Muchas veces la gente va a cuestionar y uno debe trabajar siempre para dar lo mejor de sí. Con la compra me siento contento de estar en Guadalajara y espero quedarme mucho tiempo", dijo el medio de contención del Atlas y del Tricolor.

Ésta no será la primera ocasión en que Javier Salas vista la playera de la Selección Mexicana de futbol, ya que antes lo había hecho en un combinado Sub-23, sin embargo sí será la primera vez vistiendo la casaca del Tri Mayor.

Erpen, cerca de arreglarse

Quien estuvo este martes en las instalaciones de La Madriguera, fue Facundo Erpen, defensa central que busca arreglarse con la directiva para así poder reportarse a entrenar con el plantel rojinegro. Todo parece indicar que las negociaciones entre el argentino y la directiva atlista llegarán a buen puerto y sería presentado este jueves junto a Milton Caraglio y Uvaldo Luna.

Y es que Atlas necesita de un defensa central de peso para el Apertura 2017, ya que Leiton Jiménez, quien por cierto sí será registrado para el torneo, está lesionado, además puede que Rafael Márquez, Luis Robles e incluso Gaddi Aguirre puedan tomar esa posición de central, pero el "Profe" Cruz prefiere al jugador ex de Morelia para que integre esa posición.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES