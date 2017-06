Rojinegros, orgullosos al Tricolor

Miguel Fraga y Javier Salas fueron convocados para la Copa Oro

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Son dos jugadores de los Rojinegros del Atlas los que porten la playera de la Selección Mexicana que a partir de este miércoles comenzará a preparase de cara a la Copa Oro que se llevará a cabo el próximo mes de julio, se trata del arquero Miguel Ángel Fraga y del volante Javier Salas. Ambos jugadores dijeron sentirse orgullosos por el hecho de representar al país en una justa oficial internacional.

El primero en tomar la palabra fue el portero Miguel Fraga, quien se dijo contento y agradecido por esta oportunidad sobre todo cuando fue víctima de críticas y reprobaciones por parte de la Fiel durante el torneo, luego de que tomara el puesto como titular ante la lesión de Óscar Ustari.

"Muy contento, agradecido con Dios por tantas bendiciones que me ha dado desde que llegué a esta institución. Es una noticia que nos puso muy alegres. Como futbolista uno trabaja día a día para portar la playera de su selección y hoy que tenemos la oportunidad estoy agradecido con Dios y con el equipo, porque si no tuviéramos un buen paso, no estaríamos hablando de esto.

"Lo he declarado en ocasiones. Soy un tipo que me gusta pensar en el hoy, nunca me gusta pensar en el mañana o en lo que pudiese pasar. Lo que tengo hoy es un compromiso de los más importantes en mi vida, una vitrina importante en mi carrera y voy a recompensar esa confianza que me ha dado el profe Osorio con trabajo en la cancha y pensaré en Atlas cuando esté de regreso", dijo el arquero nacido en Michoacán.

Sana competencia

Fraga sabe que no será sencillo para él ser titular en la Copa Oro, ya que junto a él habrá otros dos cancerberos de alta calidad como lo son Jesús Corona de Cruz Azul y Moisés Muñoz de Puebla, a ambos ya los conoce, pero sobre todo a Moy Muñoz, con quien compartió vestidor en su estancia con Monarcas.

"A Moy (Muñoz) tuve la oportunidad de conocerlo en Morelia. Lo admiro mucho, le aprendí mucho y es un gran amigo. Es bueno encontrarse en circunstancias así con amigos. Chuy ha sido de los mejores arqueros en México durante muchos años. Compartir con ellos será bueno para mi carrera y lo que voy a hacer es poder convivir con gente de esa talla y sacar lo más productivo", siguió Fraga.

Finalmente, el portero del Atlas reconoció que actualmente hay calidad suficiente para cubrir al arco nacional, sin importar la competencia o si es amistoso, ya que existen porteros suficientes para que el técnico nacional, Juan Carlos Osorio no se tenga que preocupar por ese puesto.

"Creo que históricamente México ha tenido grandes arqueros. México nunca ha tenido que preocuparse por esa posición, el arquero mexicano es muy solvente y se ha demostrado a lo largo de los años. Espero que en el día a día tengamos eso cubierto", apuntó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES