Caso Juzgado

El futbol nacional viaja en busca de reconocimiento en la Copa Confederaciones

GUADALAJARA, JALISCO (13/JUN/2017).- Toda una incógnita es el Tricolor de Juan Carlos Osorio de cara a la Copa Confederaciones, que, ante la facilidad con la que navega en la eliminatoria de Concacaf, aparece como el gran reto del equipo nacional en el verano.

De nueva cuenta el futbol nacional viaja en busca de reconocimiento en una competencia que, dicho sea de paso, ofrece grandes bondades a sus participantes, incluido el Tricolor, como el hecho de que no estarán los históricos como Brasil, Argentina, Alemania, España o Francia. México sin embargo no termina por enseñarnos cuál equipo es; si aquél que arrolló con facilidad a una Honduras que llegaba con el blasón de ganar la última vez que habían pisado el Azteca; o el equipo de ideas cortas que apenas pudo empatar en casa frente a un equipo de Estados Unuidos cuya única virtud fue el orden.

Ciertamente, este H. Tribunal insiste en que esta Confederaciones no tiene a los históricos en competencia, pero eso obliga aun más al equipo de Juan Carlos Osorio. La gran incógnita es si estarán a la altura de esta Confederaciones sui géneris.

EL PODIO

1.- El exorcista

Podrá gustar o no su estilo, podremos estar de acuerdo o no con sus rotaciones, pero lo que es un hecho es que Juan Carlos Osorio le regresó al Tricolor el respeto de Concacaf, algo que dolía bastante desde hace más de 10 años que Ricardo La Volpe inventó el término “calificar caminando”. Osorio ganó en Canadá, en el El Salvador, en Honduras y por supuesto en Estados Unidos, todas, sedes donde los locales tenían ciertas jettaturas sobre el equipo verde. Además, Osorio le devolvió al Estadio Azteca la etiqueta de temible, pues hasta el equipo estadunidense vino a jugar con miedo a la casa del Tricolor. En el área hay buenas cuentas.

2.- ¿De regreso?

Luego de mucho tiempo en la oscuridad, donde incluso su titularidad con el Tricolor se cuestionaba tanto por sus actuaciones con la camisa verde como por su poca participación en el Porto, Héctor Herrera parece regresar al protagonismo que le corresponde a su jerarquía dentro del equipo nacional. Ante Honduras no sólo aportó en el trabajo defensivo, sino que se dio tiempo para poner una asistencia, y ante Estados Unidos fue de los poco lúcidos con la pelota en los pies. Siempre será una buena noticia para el Tri que un futbolista como Herrera retome su nivel.

3.- Viene lo mejor

Más allá de que el Draft ya no cumple con su cometido, que era convertirse en un verdadero mercado de jugadores que estuvieran al alcance real de los equipos, la nueva realidad del futbol mexicano luce más interesante. Y es que ahora los equipos parecen buscar mantener su estructura, lo cual siempre será saludable, amén de aquellos con poder adquisitivo que prefieren invertir en grandes futbolistas extranjeros que elevan el nivel de la Liga MX.

El rincón de la vergüenza

Qué poca... memoria

La escena no tiene desperdicio. Carlos López Chargoy, dueño de los Jaguares de Chiapas, camina hacia su auto tras salir del Draft de Cancún, luego de darse a conocer la desafiliación de su equipo de la Liga de Ascenso, ante la nula posibilidad de cubrir los adeudos tanto con la la Liga como son sus jugadores. El jerarca del equipo chiapaneco jamás quiso aceptar que su equipo estaba desafiliado y habló de “un año de descanso”, como si en 365 días pudiera solucionar los problemas de al menos cinco años de los felinos.

De reversa

Como suele ocurrir en la Liga MX con los temas de violencia, otra vez se hizo el ridículo con una decisión que estaba tomada y que de origen incluso parecía corta. Los jerarcas de la Primera División, al menos los que mandan en Liga, decididieron dar marcha atrás al partido de veto para el Estadio de Monterrey tras los hechos de violencia, documentados en videos, tras la eliminación de Rayados en su casa ante los Tigres. Los argumentos para darle reversa a esta decisión brillaron por su ausencia.

No se vale

No es la primera ni la última ocasión que ocurrirá. De hecho es una de las costumbres tristemente célebres del futbol de Concacaf, pero no por eso hay que dejarlo pasar. La entrada del hondureño Mario Martínez a Oswaldo Alanís en el partido de la eliminatoria del jueves es una muestra de lo que un profesional no puede hacer dentro la cancha. La única intención del catracho era lesionar a su rival, un compañero de profesión. Como suele ocurrir, la tarjeta roja jamás apareció.

EL VILLANO

Jorge Luis Pinto

El colombiano parece haber olvidado que la última vez que Honduras se paró en el Estadio Azteca ganó con autoridad al Tricolor. Pese a tener prácticamente a los mismos futbolistas de aquella noche, Pinto se paró en el coso capitalino con miedo. Por supuesto que perder en el Coloso de Santa Úrsula siempre estará en el presupuesto de cualquier visitante, pero caer como lo hizo Honduras el jueves siempre será vergonzoso.

LA FIGURA

Volvió a sonreír

Carlos Alberto Vela fue el mejor jugador de México en la doble cartelera de eliminatoria que se jugó en el Hexagonal de Concacaf de este fin de semana. El atacante de la Real Sociedad, de temporada gris en el Viejo Continente, para buscar revaluar sus bonos en el equipo nacional,escuadra con la que tiene una añeja adeuda tanto cuando se ha puesto la verde, como cuando decidió desdeñarla. La Confederaciones parece ser su gran escaparate, habrá que esperar qué decide hacer un futbolista tan genial como impredecible.

LA FRASE

Para la posteridad

“No es fácil jugar aquí, hay que decirlo, para todos los equipos, México tiene una gran generación de jugadores”.

Jorge Luis Pinto, DT de Honduras