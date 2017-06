El Tri prolonga la espera

La Selección mexicana iguala en el Azteca con Estados Unidos y parte a la Confederaciones sin el boleto al Mundial en la bolsa

CIUDAD DE MÉXICO (12/JUN/2017).- El escenario era inmejorable para que México se fuera a la Confederaciones con un triunfo más en la bolsa, pero no fue así. El Tri recibió a Estados Unidos en el Estadio Azteca y en lugar de ensañarse con su máximo rival de la zona, los de Juan Carlos Osorio le permitieron tomar protagonismo y terminaron por sellar un deslucido empate a uno.

Un descuido bastó para que México se viera abajo en el marcador. Apenas corría el minuto cinco cuando el Tri falló en su intento de salir jugando: cerca de media cancha, Javier Hernández tomó la pelota y tocó retrasado entregándosela a Michael Bradley, quien vio adelantado a Guillermo Ochoa y picó la pelota desde tres cuartos de cancha para marcar el uno por cero.

Tras el gol tempranero, los dirigidos por Juan Carlos Osorio lucieron desconcertados sobre el terreno de juego. Aunque el partido era joven, México se vio desesperado e intentó empatar a la brevedad volcándose al frente.

En su intento de igualar los cartones, Jonathan Dos Santos disparó desde los linderos del área y su zapatazo pasó apenas desviado del palo derecho de Brad Guzan.

Pasaron los minutos y la calma volvió a los jugadores nacionales. Ya con más idea en su ataque, Carlos Vela pudo demostrar su calidad individual y un destello de su genialidad puso el uno a uno en el marcador.

Pegado a la banda derecha, la “Hiena” recibió la pelota y recortó hacia el centro agobiado por la marca de DaMarcus Beasley. Aún con la presión encima, el atacante de la Real Sociedad levantó la cabeza y disparó raso entre un mar de piernas para inflar las redes norteamericanas. Al 22’ todo estaba como al inicio.

Al cierre del primer tiempo los papeles se invirtieron y ahora las desconcentraciones estuvieron del lado de las barras y las estrellas: al 39’, México mandó la pelota al área y Geoff Cameron trató de despejar sin percatarse de que Brad Guzan ya iba por el esférico mientras “Chicharito” merodeaba atento. A final de cuentas el cancerbero pudo quedarse con la redonda y todo quedó en susto para los visitantes.

Para el arranque de la complementaria las revoluciones bajaron y fue hasta el 70’ cuando las emociones volvieron a encenderse por cortesía de Héctor Herrera. El jugador del Porto se perfiló para cobrar un tiro libre directo por derecha y su disparo se estrelló agónico en el travesaño. Brad Guzan voló espectacular, pero su poste superior fue quien salvó su meta.

Estados Unidos respondió en cuestión de minutos, pues al 73’ Bradley nuevamente dio un susto a Guillermo Ochoa. El norteamericano disparó desde afuera del área y su pelota mordió el palo izquierdo del tricolor.

Al final el Tri desaprovechó su última oportunidad de ganar el juego. El cronómetro ya estaba por encima del 92’ y México cobraría un tiro de esquina. Todos los presentes esperaban un centro peligroso al área, sin embargo Carlos Vela prefirió tocarla hacia atrás y el silbante terminó el encuentro.

Con el uno a uno ante Estados Unidos, México llegó a 14 puntos y se mantiene como líder en solitario del Hexagonal Final de la Concacaf. Ahora partirá a Rusia para encarar la Copa Confederaciones.

ASPECTOS TÁCTICOS

Toque errado de “Chicharito”

Si bien Guillermo Ochoa estaba adelantado en el gol de Bradley, quien propició la jugada y el tanto de Estados Unidos fue Javier Hernández. El atacante tapatío jamás se percató de que Bradley estaba cerca para tomar la pelota y “Chicharito” prácticamente le regaló un pase con todas las ventajas.

El no gol de Herrera

Ya en el segundo tiempo, al 70’, Héctor Herrera estrelló un tiro libre en el travesaño. Su balón estuvo a nada de irse a las redes, pero la fortuna le dijo que no y los de Juan Carlos Osorio ahogaron el grito de gol en la garganta.

Debió ir a la “olla”

En el último suspiro del encuentro, Carlos Vela tomó una decisión que decepcionó a todo el público en el Azteca. El atacante fue el encargado de cobrar el último tiro de esquina y en lugar de mandarlo al corazón del área tocó hacia afuera de la misma. Tras esa acción el silbante no dio tiempo para más.

LA FIGURA

Carlos Vela

Aunque al final del encuentro tomó una mala decisión en un tiro de esquina, Carlos Vela fue quien salvó la noche del Tri al marcar un gol de gran manufactura cuando Estados Unidos estaba con ventaja en el marcador.

EL COLOR

Recuerdan a Trump

Cantando a todo pulmón la típica canción “Cielito lindo” y ondeando dibujos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con nariz de payaso, miles de mexicanos y algunos estadounidenses pusieron el ambiente ayer por la noche en el Estadio Azteca, en donde mexicanos y estadounidenses terminaron igualando en el marcador, aunque la afición disfrutó y se bañó en las tribunas del coloso de Santa Úrsula por la intensa lluvia al final del partido.

LA VOZ DEL EXPERTO

Emilio Fernando Alonso (columnista de EL INFORMADOR)

“Pareciera que Bruce Arena tiene la medicina para hacerle buenos partidos al equipo mexicano, y en esta ocasión hizo un buen partido con la misma fórmula con la que incluso le ha ganado a México, con un equipo bien ordenado en defensa y con velocidad al frente. El empate fue justo, pero el equipo mexicano no jugó bien, aunque el punto es favorable para seguir como líderes del Hexagonal, pero se esperaba más de México”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Jaime Gallardo (columnista de EL INFORMADOR)

“El resultado no fue el esperado, había un entorno muy festivo para este partido y al final de cuentas fue Estados Unidos el que cumple el objetivo, salió a buscar un empate y se lo llevó. México no tuvo la capacidad para horadar la defensa estadounidense, aunque no debemos perder de vista que esto es una eliminatoria mundialista en la que México marcha invicto y camina tranquilo rumbo a Rusia”.