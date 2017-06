A Rusia, vía Estados Unidos

México recibe a su vecino del Norte con la posibilidad de prácticamente asegurar su pase al Mundial de 2018 con un triunfo en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUN/2017).- Luego de mandar a escena a actores secundarios para enfrentar a Honduras, México recurrirá a su mejor elenco cuando reciba a Estados Unidos, en otro capítulo de su rivalidad futbolística por las eliminatorias del Mundial de 2018.

Otra victoria ante Estados Unidos, que jamás ha ganado un partido oficial en el estadio Azteca, dejaría a México prácticamente con un boleto en mano hacia Rusia.

“Lo mejor que tiene este equipo es la competitividad que hay, la competencia interna por un puesto, y que hoy el grupo es más sólido y más fuerte. Pudimos sacar un gran resultado guardando a jugadores importantes para el partido ante Estados Unidos, lo que nos da la posibilidad de enfrentar al gran rival con un equipo muy fresco”, dijo el técnico Juan Carlos Osorio.

Fue la primera vez desde que Osorio asumió el cargo que ni “Chicharito” Hernández, Guardado o Moreno fueran titulares en un partido por las eliminatorias.

Rafa Márquez y Guardado van saliendo de lesiones y aún no es claro si reaparecerán ante los estadounidenses. Ambos son los últimos dos capitanes de la Selección mexicana y su presencia y liderazgo en un clásico siempre será importante para el Tri.

A la mitad del Hexagonal, los mexicanos son el único invicto y con sus 13 puntos son líderes en solitario. Costa Rica marcha segunda con ocho unidades, seguida por Estados Unidos (7), Panamá (6), Honduras (4) y Trinidad y Tobago (3).

Se trata del mejor arranque de un Hexagonal para México desde las eliminatorias para el Mundial de 2006 en Alemania, cuando tenían las mismas unidades luego de cinco fechas, aunque con peor diferencia de goles cuando eran dirigidos por el entrenador argentino Ricardo La Volpe. Es un giro de 180 grados respecto a lo que ocurrió hace cuatro años, cuando los mexicanos sumaron 11 puntos en todo el Hexagonal y se vieron forzados a disputar un repechaje ante Nueva Zelanda.

México no conseguirá oficialmente su boleto aunque gane a Estados Unidos, pero podría lograrlo sin depender de nadie en la séptima fecha cuando reciba a Panamá.

Una victoria sobre los estadounidenses sería su tercera consecutiva en partidos oficiales para México, algo que no logra desde que acumuló cinco triunfos en fila entre 1949 y 1957. Sin embargo, Estados Unidos enderezó el rumbo desde que Bruce Arena reemplazó a Juergen Klinsmann en el banquillo. El jueves derrotó 2-0 a Trinidad y Tobago con un doblete de su nueva figura, Christian Pulisic, para meterse entre los tres primeros lugares que otorgan boletos al Mundial.

Pulisic, que ha anotado o asistido en siete de los ocho últimos goles de Estados Unidos, afirmó que el poco descanso y la altura de la Ciudad de México no serán problemas. “La altura no será problema. Son un buen equipo y no es fácil ganarles en su casa. Tendremos que dar el máximo, pero creo que con los jugadores que tenemos y la confianza que hay, no hay motivo por el que no podamos hacerlo”.

Escenarios:

Si México gana, tendrá la posibilidad de clasificar oficialmente al Mundial en su próximo partido, recibiendo a Panamá en agosto.

Si empata, se mantiene de líder y Costa Rica podría acercarse a tres puntos si gana.

Si pierde, se mantiene de líder, pero se vería amenazado por Costa Rica y por Estados Unidos.

Arena no simpatiza con Trump

Si bien este domingo México tendrá enfrente a Bruce Arena y de alguna manera también a Trump, el seleccionador y el presidente no forman un frente común.

Arena se ha desmarcado públicamente de la política migratoria de Trump.

“No creo que muchos americanos estén de acuerdo en prohibir a los musulmanes o a otro grupo de gente basándose en la religión o la raza”, declaró Arena sobre la orden que Trump firmó sobre la llegada de inmigrantes o refugiados a Estados Unidos.

“Me parece triste”, remató Arena quien buscará en un Azteca hostil seguir recomponiendo el camino de Estados Unidos hacia la Copa del Mundo, luego de cosechar una victoria el jueves ante Trinidad y Tobago por 2-0.

El más reciente enfrentamiento entre ambas Selecciones fue en la primera jornada del Hexagonal, el pasado 11 de noviembre, solo dos días después del triunfo de Trump en las elecciones presidenciales.

Antes del juego, ambas oncenas se unieron en un solo grupo y se tomaron la foto del recuerdo como si fuera un muro de fraternidad para protegerse del odio de Trump.

PARA SABER

Todavía no

Estados Unidos nunca ha ganado un partido oficial en el Estadio Azteca. Apenas en agosto de 2012 ganó por primera vez en el Coloso de Santa Úrsula, pero se trató de un duelo amistoso donde el equipo de Juergen Klinsmann venció 1-0 al Tri que dirigía José Manuel de la Torre.