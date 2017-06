Lo que Osorio está haciendo es más que futbol: ‘Chicharito’

Alaba al técnico colombiano y defiende el sistema de rotaciones que usa en el Tri

GUADALAJARA, JALISCO (10/JUN/2017).- Javier "Chicharito" Hernández, delantero del Bayer Leverkusen y la Selección mexicana, alabó al seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, y defendió su método de trabajo, basado en la rotación de jugadores.

"Siento empatía con él porque ha sido muy criticado y muy juzgado por mucha gente, sin darle la oportunidad de probarse a sí mismo", afirma Hernández en un extenso reportaje publicado por Sports Illustrated.

"Lo que (Osorio) está haciendo es más que futbol, y eso es lo más importante. Eso es lo que tienen los mejores clubes y las mejores selecciones, y es por eso que son campeones mundiales. Si queremos llegar a ese nivel, soñar en seguir ese camino, tenemos que hacerlo también", dice "Chicharito".

Para el atacante, Osorio es capaz de hacer que todos los jugadores que componen la plantilla de la Selección compitan y acepten ir a la banca si es necesario, un don que según "Chicharito" también tenía Alex Ferguson, quien dirigió a Hernández durante el paso del mexicano por el Manchester United.

"Está haciendo que los jugadores mexicanos entiendan el porqué", explica "Chicharito". "El porqué de todo. Si voy a jugar, o si él va a jugar en mi lugar, entiendes por qué. Muchos entrenadores solamente dicen 'no vas a jugar'. O te dicen mentiras. Él tiene lo que le falta a muchas de esas personas: escucha. La cosa de mayor dificultad que hace es ir y hablar contigo, escuchar lo que el jugador tiene que decir".

El sistema de rotaciones, una de las características más polémicas del método de trabajo de Osorio, fue defendido por el máximo goleador de la Selección.

"Está haciendo algo diferente, no sólo para Juan Carlos Osorio, sino por México. Él cree en el potencial que tenemos. Por desgracia, en nuestro país, por cultura, es difícil hablar bien acerca de otras personas. Siempre tenemos esa sensación de 'soy mejor que él, merezco más cosas que él'. Eso es algo que tenemos que cambiar en nuestro país. Y él lo está cambiando. Si no juego, es porque es su decisión. Tienes que respetar eso y decir 'voy a estar listo (si hace falta)'. Él nunca te hace sentir que no juegas porque no lo mereces o porque no eres bueno, así que es una cosa que puedes manejar mejor en tu cabeza", explica "Chicharito".