El 'Piojo' va por refuerzos

Los de Coapa apostarán por jugadores de Sudamérica para el Apertura 2017

CIUDAD DE MÉXICO (10/JUN/2017).- Un futbolista más del extranjero, máximo dos, los cuales vendrían de Sudamérica, son los que van a reforzar al América para el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, señaló el técnico azulcrema Miguel “Piojo” Herrera.

Aunque no especificó el país o la Liga de la que estén buscando a esos posibles refuerzos ni mucho menos el nombre, Herrera señaló que les falta un refuerzo.

El “Piojo” resaltó que están satisfechos por lo que lograron en el Régimen de Transferencias, pues se hicieron de los servicios del mediocampista argentino Guido Rodríguez, el volante Emilio Orrantia y el defensa Carlos Vargas.

“Estamos contentos, no íbamos por mucha gente, sino por algo específico, nos falta uno, si viene otro bienvenido, pero con uno más tengo, un volante que es lo que falta, fortalecemos donde más le faltaba por el lado izquierdo, creo que estaríamos completos”, dijo.

Manifestó que no es tan importante que este elemento que falta se reporte a la brevedad al trabajo de playa, sino que más bien debe presentarse para acoplarse a la altura de la Ciudad de México.

“La adaptación no es tanto a la playa, sino a la Ciudad de México, bienvenido, sino cuando regresemos, también, hay Ligas en competencia, esperemos que termine su participación en las Ligas”.

El ex técnico de la Selección mexicana explicó que si el elemento que llegue está jugando, es que haga una pretemporada, sino hacer un mantenimiento.

Dejó en claro que hay elementos que todavía pueden salir de la institución azulcrema porque quiere quedarse únicamente con 10 no nacidos en México.

“En la puesta de tener extranjeros quiero tener 10, u 11, no quiero tener mucha gente en la tribuna, algo que no es sano, el jugador no se siente cómodo en la banca, imagínate en la tribuna, estaré eligiendo quién. Prefiero no estar en esta circunstancia, ni yo ni los muchachos”, apuntó.

En el caso del delantero colombiano Carlos Darwin Quintero señaló que existen ofertas por él, por lo que habrá que ver si se concretan o se mantiene en el equipo.

Pachuca desmiente a Herrera sobre futuro del “Chucky”

La directiva de los Tuzos del Pachuca respondió con humor a Miguel Herrera, luego de que el técnico del América mencionara que Hirving “Chucky” Lozano llegaría al Manchester City, después de dos años de préstamo en el PSV Eindhoven.

Según el “Piojo”, escuchó que el club de la Premier League compraría al delantero del Pachuca para cederlo a préstamos al PSV, sin embargo, Andrés Fassi, vicepresidente deportivo de los Tuzos, echó abajo las aseveraciones del técnico del América.

“(Respecto de) toda la situación relacionada al City, no hay ningún tipo de contacto con este club y es toda una situación mediática-periodística. Los manejos que hemos tenido y que tenemos, son con cuatro clubes en los que no tiene nada que ver el City”, señaló Fassi.

El vicepresidente de la escuadra hidalguense, afirmó que “las propuestas están llegando el día de hoy de los cuatro clubes que mencionamos. La mejor propuesta se evaluará y entre lunes y martes se tomará una decisión”.

En teoría, los tratos del Pachuca por el “Chucky” serían con Celta de Vigo, Real Sociedad, PSV Eindhoven y Benfica, nombres que en su momento han sido ventilados por el propio club y Fassi.