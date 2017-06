Estados Unidos rema contra corriente

La Selección estadounidense ha mantenido un paso irregular desde que cayó derrotada ante México y Costa Rica en los primeros partidos de la quinta fase eliminatoria

ESTADOS UNIDOS (10/JUN/2017).- Hablando de futbol, hoy en día Estados Unidos no vive su mejor momento. Actualmente sufren para mantenerse dentro de los primeros tres lugares del Hexagonal Final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018, ya que son tres boletos directos para la justa mundialista, mientras que el cuarto lugar asiste a un repechaje, es por eso que partido a partido el combinado de Bruce Arena intenta escalar posiciones.

Estados Unidos cuenta actualmente con siete puntos en el grupo, luego de dos triunfos, dos derrotas y solo un empate, pero lo grave es que las derrotas han sido ante equipos de la talla de México y Costa Rica en los primeros partidos de la quinta fase eliminatoria, por lo que a partir de ahí han tenido que remar contra corriente, al grado de tener que cambiar de entrenador ya en una ocasión, dejando de lado al alemán Jurgen Klinsmann para darle la oportunidad a Bruce Arena.

Si bien en casa han sido un equipo medianamente fuerte, al tener dos victorias (ante Honduras y Trinidad y Tobago), tienen una derrota ante el conjunto azteca, de visitante son un equipo que le ha costado mucho trabajo poder conseguir buenos resultados. Tienen dos salidas en este Hexagonal, con derrota por goleada ante Costa Rica en San José y un empate en la ciudad de Panamá, por lo que si quieren asistir a la Copa del Mundo del año que entra en Rusia, deberán empezar a mejorar en patio ajeno, pero no la tendrán tan fácil, ya que su siguiente compromiso es ante México en el Estadio Azteca.

En esta eliminatoria el equipo anglosajón suma 10 goles a favor y siete en contra, por tal motivo tienen siete puntos en cinco partidos. Les restan seis cotejos que definirán su situación de cara a la justa veraniega de 2018.

Los estadounidenses visitarán mañana a México en el Coloso de Santa Úrsula, luego el 1 de septiembre le harán los honores a Costa Rica, buscando venganza de lo sucedido en la primera vuelta. El 5 de septiembre visitarán San Pedro Sula para medirse a Honduras, el 6 de octubre recibirán a Panamá y finalizarán su actividad del Hexagonal de la Concacaf el 10 de octubre ante Trinidad y Tobago en calidad de visitante.

En su plantilla actual, la que consiguió derrotar a Trinidad y Tobago con ciertos problemas en el Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City, hay muchos jugadores de experiencia, que podrían sacar a flote el barco que poco a poco comienza a levantarse. Elementos como los arqueros Tim Howard y Brad Guzan, futbolistas de campo de alta calidad como Clint Dempsey, Christian Pulisic, Jozy Altidore, Bobby Wood, Graham Suzy y elementos que militan en el futbol mexicano como Paul Arriola en Tijuana y Omar González, jugador de los Tuzos del Pachuca.

RESULTADOS

Su paso por la eliminatoria

EU 1-2 México

Costa Rica 4-0 EU

EU 6-0 Honduras

Panamá 1-1 EU

EU 2-0 Trinidad y Tobago

PARTIDOS

Cotejos pendientes

11 de Junio. México vs. Estados Unidos

1 de septiembre. Estados Unidos vs. Costa Rica

5 de septiembre. Honduras vs. Estados Unidos

6 de octubre. Estados Unidos vs. Panamá

10 de octubre. Trinidad y Tobago vs. Estados Unidos

Bruce Arena, soberbio pero ganador

Vive su segunda etapa como entrenador de Estados Unidos, ya que antes lo había hecho entre 1998 y 2006. En noviembre de 2016 fue nombrado como seleccionador del combinado de las barras y las estrellas en sustitución del alemán Jurgen Klinsmann. Técnico soberbio y arrogante, pero ganador.

Llevó a Estados Unidos a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2002, el segundo mejor resultado de ese país tras ser semifinalista en el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930.

Ganó dos ediciones de la Copa Oro, en 2002 y 2005, pero fue despedido después de la Copa Mundial de 2006 en Alemania, donde Estados Unidos fue eliminado en la fase de grupos.

“Podemos ganarle a México”

El joven goleador de la Selección de futbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, aseguró que se le puede ganar al equipo mexicano en el partido por la eliminatoria mundialista que disputarán mañana en el Estadio Azteca.

Pulisic, quien anotó los dos goles en el triunfo del jueves 2-0 ante Trinidad y Tobago, en Colorado, dijo que ante los mexicanos quieren “salir y lograr la victoria”.

“Creo que va a ser duro, pero pienso que podemos lograrlo”, señaló el atacante, quien con esos dos goles llegó a siete anotaciones en 15 apariciones con la casaca del “Tío Sam”.

“Estoy muy orgulloso y feliz de tener la gran oportunidad de jugar con la Selección (...) los goles y las asistencias pueden venir, pero es un orgullo portar la camisa de Estados Unidos”, señaló el oriundo de Hershey, Pennsylvania, y quien milita en la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

EXPERIENCIA

Tim Howard

Arquero del Colorado Rapids de la MLS, histórico defendiendo el arco de la Selección de Estados Unidos, en la cual debutó en 2002, además fue tercer portero en Alemania 2006 y ha participado en otros mundiales como en 2010 y Brasil 2014. Ganador de la Copa Oro en la edición de 2007. Jugó dos Copas Confederaciones, en 2003 en Francia y en 2009 en Sudáfrica, en ésta última se proclamó subcampeón al perder la Final con Brasil.

ARIETE

Christian Pulisic

La nueva joya de la corona estadounidense. Futbolista veloz, oportunista en el área y contundente. Apenas cuenta con 18 años de edad y ya se carga en el hombro la responsabilidad goleadora de toda una nación. Fichó con el club alemán Borussia Dortumund en enero de 2015 cuando apenas tenía 16 años de edad y se ha mantenido en este conjunto hasta la fecha. Hizo los dos goles con que su equipo derrotó a Trinidad y Tobago el pasado jueves.

LA FIGURA

Clint Demspey

Uno de los históricos de la Selección de Estados Unidos. Clinton Dempsey, de 34 años de edad, ha sido uno de los hombres más importantes en la historia de su país en cuanto a futbol se refiere. Juega para el Seattle Sounders de la MLS. Titular en el esquema de Bruce Arena, al grado de jugar en el partido eliminatorio ante Trinidad y Tobago. Ha disputado juegos en Copa Oro, Copa América, Copas Confederaciones y Mundiales, sumando más de 130 partidos.

LA TABLA

Hexagonal Concacaf