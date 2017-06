Es ahora o nunca para Christian López

Después de recuperarse de una lesión, el defensa de UdeG quiere volver a la titularidad

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- Es uno de los hombres más identificados de la institución melenuda, Christian Roberto López considera que a sus 29 años de edad, es una de las últimas oportunidades que el futbol le brinda, por lo que quiere aprovechar al máximo el hecho de que está totalmente recuperado de su lesión y quiere volver a jugar, como titular, con el equipo de sus amores, los Leones Negros de la UdeG.

El defensa central estuvo lesionado prácticamente todo el torneo y reapareció hasta el final de la temporada, en la Jornada 17 ante Lobos BUAP, en donde incluso anotó un gol, sin embargo la actividad que tuvo fue muy escasa, sólo disputó 90 minutos de todo el Clausura 2017 del Ascenso MX y ahora busca consolidarse como titular.

“En lo personal, todos los arranques de torneo se convierten en una oportunidad, desgraciadamente me han tocado lesiones y ahora empecé recuperándome, ahora tengo muchas ganas de regresar y hacerlo jugando, quiero afianzarme, yo creo que me hace falta consolidarme, he jugado pero eso me falta, creo que será un buen torneo para mí”, dijo el futbolista tapatío que ha defendido los colores amarillo, negro y rojo de la Universidad desde el 2007 y jamás ha cambiado de playera.

Sabe que es uno de los hombres importantes en el club, así se lo ha dejado saber la directiva y el cuerpo técnico que encabeza ahora Jorge “Vikingo” Dávalos, por lo que debe ponerse las pilas ante los jugadores de cantera que buscarán un jugador, para orientarlos y juntos llevar al equipo al objetivo que todos pretenden, regresar a los Leones Negros al máximo circuito.

“Nosotros ya platicamos con la directiva y sabemos nuestro rol ahorita, somos pocos los jugadores grandes, pero mucha gente nueva y de casa, eso es importante, gente que siente los colores, que no viene de paso, que saben que vienen a forjar una carrera, obvio con el plan que todos queremos, regresar al equipo a la Primera División, obviamente los chavos están para competir al tú por tú con cualquiera, ya lo han demostrado, ahora a trabajar para llegar al cien a los partidos”, siguió Christian López.

JUEGOS AMISTOSOS

En cuanto a los partidos amistosos, UdeG tiene previsto disputar seis juegos de pretemporada con las fechas por designar oficialmente. Tres de ellos serán ante equipos de la Liga MX: Toluca en la capital del Estado de México, Atlas y Morelia, con sede por definir. En los tres partidos restantes enfrentarán a rivales del Ascenso MX, Mineros en el estadio Tres de Marzo; Juárez y Dorados en La Primavera.

Por otro lado, se espera que los nuevos refuerzos se reporten lo antes posible a la pretemporada del conjunto melenudo. Manuel Madrid e Hibert Ruiz se espera que lo hagan este lunes en La Primavera, mientras prevén que David Arturo Alcántar, hermano del “Borita” Alcántar, se reporte pronto para ser citado con su nuevo club.

