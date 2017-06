Atlas anuncia nuevo jefe de Fuerzas Básicas

La directiva hace oficial este viernes la llegada del DR. Luis Casais

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUN/2017).- Luego de que se diera por finalizada la relación con Luis Manuel Díaz, coordinador del Departamento de Fuerzas Básicas del Atlas, lo cual ocurrió cuando Atlas ganó la final de la categoría Sub-15 ante Pachuca, la directiva de los Zorros anunció este viernes que el DR. Luis Casais se suma a la institución para tomar dicho puesto que estaba vacante.



Luis Casais Martínez cuenta con amplia experiencia en el futbol, ya que ha desarrollado sus proyectos en distintos equipos profesionales de España como el Pontevedra C. F. y el C. D. Boiro; también en el Spartak Moscow de la Primera División de Rusia; y el Wuhan Zall F. C. de la China League One, así como en el Hebei China Fortune de la China Superleague.



Además de la labor en las categorías de formación, el Dr. Casais auxiliará a la gerencia general del Departamento de Preparación Física, encabezado por el Dr. Carlos González Haro.



A la llegada de Luis Casais, se suma lo que se anunció a principios de semana, con el nuevo preparador físico Carlos González Haro, que tomará el lugar de Arturo Corona en el primer equipo de los Zorros del Atlas.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES