Santiago González, tras los pasos de Raúl Ramírez

El tenista mexicano buscará consagrarse en dobles en la final del torneo Roland Garros

PARÍS, FRANCIA (09/JUN/2017).- El veterano Santiago González tiene la oportunidad a sus 34 años de hacer historia para el tenis mexicano, conquistando el sábado el torneo de dobles masculinos de Roland Garros, como hizo su ilustre compatriota Raúl Ramírez en 1975 y 1977.



Cuarenta años después de esa última victoria del jugador bajacaliforniano, Santi González, junto con el estadounidense Donald Young, se enfrentarán en la final al también estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus.



"Fue el partido más importante de mi vida. Ahora viene otro partido que será el más importante de mi vida. Espero no tener nervios", afirmó González tras su victoria del jueves en las semifinales.



Tras ese triunfo sobre el español Fernando Verdasco y el serbio Nenad Zimonjic, González escribió "Viva México" en la cámara donde firman los tenistas antes de abandonar la pista.



"Creo que aquí no había un mexicano en la final de dobles desde Raúl Ramírez, así que imagina el tiempo", afirmó.



"Estoy muy orgulloso de ser mexicano. Espero que esto ayude al tenis mexicano", deseó.



Raúl Ramírez es uno de los grandes referentes del tenis mexicano y latinoamericano.



Situó durante años a México en el mapa del tenis internacional, llegando a ganar diecinueve títulos en el circuito ATP y con un mejor ranking de número cuatro mundial en noviembre de 1976.



En los torneos del Grand Slam llegó en individuales a tres semifinales, dos en Roland Garros (1976, 1977) y una en Wimbledon (1977).



En sus dos semifinales perdidas en el torneo de París cayó ante el estadounidense Harold Salomon en la primera y frente al argentino Guillermo Vilas, luego campeón, en la segunda.



Donde sí pudo triunfar Ramírez en Roland Garros fue en el torneo de dobles masculinos, donde el mexicano brilló haciendo pareja con el estadounidense Brian Gottfried, al llegar a tres finales consecutivas, de 1975 a 1977.



Ganó la primera y la última, perdiendo en la de 1976 contra la dupla estadounidense Fred McNair y Sherwood Stewart.



Junto a Gottfried, Raúl Ramírez fue también campeón en Wimbledon en 1976.



Osuna y Palafox, los pioneros



En los años 1960, el tenis mexicano vivió momentos de esplendor en los dobles, con Rafael Osuna y Antonio Palafox, que se proclamaron campeones juntos en el Abierto de Estados Unidos de 1962 y en Wimbledon en 1963. Osuna fue también campeón en el torneo londinense en 1960, haciendo pareja con el estadounidense Dennis Ralston.



En lo que se refiere exclusivamente a Roland Garros, González seguiría además de los pasos de Raúl Ramírez los de otras dos jugadoras que se coronaron en los dobles femeninos, Yola Ramírez y Rosie Reyes, que ganaron en el lejano 1958, diez años antes de la era Open.



En dobles mixtos, Yola Ramírez (1959) y Jorge Lozano (1988) formaron igualmente parte de las parejas campeonas en la tierra batida de la capital francesa.



"Yola" Ramírez también llegó a las finales individuales de Roland Garros en 1960 y 1961, pero fue derrotada.



Con el peso de tomar el relevo de esos grandes nombres del tenis mexicano, Santiago González espera lograr el mayor éxito de su carrera.



La presión de una final en un "grande" sí que la conoce por los dobles mixtos, donde perdió en el último partido tanto en Roland Garros en 2012 como en los Abiertos de Estados Unidos de 2013 y 2014.



Ahora el 73 clasificado del ranking de dobles espera no desaprovechar esta nueva oportunidad.