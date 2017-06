Argentina vence a Brasil en debut de Sampaoli

El nuevo entrenador argentino bautiza su era en Superclásico de Sudamérica

MELBOURNE, AUSTRALIA (09/JUN/2017).- El nuevo seleccionador argentino Jorge Sampaoli debutó con una victoria 1-0 ante Brasil, este viernes en el Superclásico de Sudamérica disputado en Melbourne, gracias a un gol del defensa del Sevilla Gabriel Mercado (45).



En un amistoso con aroma a partido oficial, la Albiceleste, dirigida por su capitán Lionel Messi, fue más eficaz que Brasil, que no pudo contar con su líder Neymar debido a que el seleccionador Tite le dio descanso.



Sampaoli, el sexto seleccionador argentino en siete años, tiene la complicada misión de enderezar el rumbo del equipo en el clasificatorio sudamericano, en el que ocupa la quinta plaza -que obliga a jugar un repechaje- a falta de cuatro fechas.



Con vistas al trascendental choque contra Uruguay del 31 de agosto, el triunfo ante Brasil tiene un gran peso anímico: El tercer entrenador de la Albiceleste en la clasificación (tras Gerardo Martino y Edgardo Bauza) debuta con victoria ante el rival histórico.



Brasil, menos necesitada de un triunfo que le levante la moral, puso fin a su serie de nueve victorias consecutivas, desde la llegada de Tite al banquillo. El equipo ya está clasificado para el Mundial de Rusia, por lo que la derrota de este viernes, sin Neymar, puede considerarse un 'mal menor'.



Di María llevó el peligro



El partido quedó definido por un rechace que convirtió a puerta vacía Mercado. Con el arquero Weverton batido aprovechó un balón que pegó en el poste tras un cabezazo picado de Nicolás Otamendi, que remató un pase de Ángel Di María desde la izquierda.



"En el análisis valoro el entusiasmo y la actitud de los jugadores. Creo que el desarrollo fue de un primer tiempo donde nosotros tuvimos algunas situaciones, más instalados en campo rival", dijo Sampaoli en rueda de prensa.



En el Melbourne Cricket Ground, ante casi 100 mil espectadores, Sampaoli inició el partido con Messi y Paulo Dybala por fin en el once inicial, pero las estrellas del Barcelona y de la Juventus no tuvieron muchas opciones de juntar su calidad.



Fue Ángel Di María el hombre más destacado en las filas argentinas. El "Fideo" fue un puñal en la banda izquierda. Nada más comenzar tiró desde el centro del campo una pared larga con Dybala y tras una gran cabalgada disparó al poste.



Omnipresente, tuvo una volea desde el pico del área (38), en un balón que atrapó el arquero sin problemas, y a continuación sirvió a la frontal del área para que Dybala colocara el disparo cerca de la escuadra.



Eléctrico en el banquillo



Brasil, que poco a poco iba encontrando su juego, tuvo su mejor ocasión de la primera mitad en el 20 con una extraordinaria conducción de William, que dio el pase de la muerte a Coutinho, pero el jugador del Liverpool intentó el regate y Sergio Romero se le echó encima.



Fiel a su costumbre, Sampaoli, entrenador del Sevilla hasta hace dos semanas, siguió el partido de pie, con gran tensión, dando instrucciones a sus jugadores, junto a su ayudante Sebastián Beccacece.

En la segunda parte una gran jugada de Coutinho, el más destacado en los brasileños, con dos regates en el área, finalizó con su compañero Paulinho despejando el balón con la espalda, cuando parecía que iba a portería (59)



Brasil vivía sus mejores minutos. A continuación, en una increíble doble chance Gabriel Jesus se encontró con el poste cuando ya cantaba el gol y William disparó al cuerpo de Jonatan Maidana.



"El desempeño del segundo tiempo me dejó contento. El primer tiempo fue más equilibrado, con dificultad principalmente en la marcación de Di María, logramos neutralizar a Dybala y Messi, pero a Di María no", reconoció Tite.



Finalmente Sampaoli firmó su debut soñado, un triunfo en el Superclásico, una inyección de moral para lo que le viene.