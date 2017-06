Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador: Lionel Messi

El argentino destaca la capacidad que el portugués tiene para mejorar año tras año

GUADALAJARA, JALISCO (08/06/2017).- El astro del Barcelona Lionel Messi elogió a Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid, y afirmó que no existe enemistad personal entre ellos.

" Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades. Se supera año tras año. Por eso es uno de los mejores del mundo ", dijo Messi a la emisora digital Tencent, de China, en declaraciones reportadas por el diario inglés The Telegraph.

" Siempre lo dije y él, por su parte, también. Es algo más armado por la prensa que por nosotros", afirma la estrella del Barcelona, quien a su vez fue objeto de elogios por parte del partugués. El símbolo del Real Madrid afirmó a inicios de este mes que la "Pulga" es un "crack" y disfruta de verlo jugar.

Messi afirma que las dos máximas figuras del futbol mundial actual se concentran en dar el máximo para sus equipos sin prestar atención a los encomios o críticas.

" Cada uno intenta hacer lo mejor posible y dar lo mejor, nada más. A lo que se habla desde fuera no le doy mucha importancia ".

El argentino se negó a hablar acerca de la renovación de su contrato con el Barcelona, aunque no ocultó que su deseo es renovar y concluir su carrera vistiendo la casaca blaugrana.

"Hoy solo quiero hablar sobre mi presente, en Barcelona, donde estoy"

"(Quedarme) es lo que siempre he querido, lo que siempre he soñado. Dije que me gustaría acabar mi carrera en el Barcelona y veremos si acaba siendo así".