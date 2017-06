América deberá esperar un mes más por Cecilio Domínguez

El paraguayo no juega desde abril del año pasado a causa de una lesión en el hombro

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2017).- El delantero paraguayo Cecilio de los Santos señaló que va evolucionando satisfactoriamente de su lesión en el hombro y está a un mes de tener el alta médica y reincorporarse de lleno con el club América.

En declaraciones en las instalaciones de Coapa, el jugador sostuvo que más allá de la lesión, ahora está ilusionado con jugar y colaborar en los objetivos trazados para el próximo torneo, ya que desde abril no ha podido estar disponible por la lesión que requirió pasar por el quirófano.

"Me falta un mes, pero me siento muy ansioso, ahora no quiero hablar del técnico, vamos a ver que trae el profe (Miguel Herrera), espero mucho de él y así él de nosotros. Estoy muy feliz por tener otra oportunidad de hacer cosas buenas", sostuvo.

Sobre su lesión explicó que se siente ya recuperado, "ya tengo la movilidad, he estado en rehabilitación, todavía me falta pero ya no puedo esperar para regresar a la cancha".

También estuvo presente el delantero Alejandro Díaz, quien llega procedente de Necaxa donde estuvo un año a préstamo, ahora vuelve con el club dueño de su carta piensa que puede aportar mucho de la experiencia que tuvo fuera.

"Fue bueno salir, contar con minutos en Necaxa y ahora estar de vuelta, agarré mucho experiencia y ritmo en el último año y ahora que regreso pienso que habrá una competencia interna muy buena para estar en la titularidad y al final lo que importa es que el club tenga variantes", indicó.

Aseguró que aunque no habló con el técnico Miguel Herrera, el hecho de estar de nuevo en el club y asistir a los entrenamientos le pone ilusión para abrirse un hueco en el equipo y tener esa oportunidad de aportar durante la campaña.