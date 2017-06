Alex Mayorga, de delantero a lateral por izquierda

El jugador de Chivas es llamado por la Selección para Copa Oro, aún sin debutar

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- Fue captado por los visores de Chivas en un torneo que se realizó en Guadalajara, Alejandro Mayorga venía con Alacranes de Durango, antes pasó por Centauros y la gente rojiblanca le hizo la invitación a sus padres para que se probara en las fuerzas básicas del Rebaño.

Jorge Arutor Mayorga y Georgina Almaráz, accedieron a la petición de Chivas, se probó en San Rafael, donde inicialmente tenía la intención de ser delantero, así había jugado desde niño. Le dijeron que había muchos elementos en esa posición, por lo que optó por ser lateral izquierdo, donde se ha consolidado y ha tenido desde entonces llamados a selecciones con límite.

Mayorga, hoy convocado en la pre lista para Copa Oro por el técnico de la Selección nacional de México, Juan Carlos Osorio, dijo que su llamado es la recompensa a todos los sacrificios realizados durante mucho tiempo, porque salió de su casa a los 14 años y sufrió para encontrar que comer, lavar, entre otras cosas.

Es de los elementos rojiblancos con un futuro prometedor, la posición de lateral por izquierda no solamente Chivas sufre para tener elementos en esa posición, en general todo el futbol mexicano y él sabe que un posible debut con la camisa de Chivas está cercano, para lo cual está listo, porque ha tenido cuidados especiales esperando el momento indicado de mostrarse.

“Hace como dos años, cuando estaba en Tercera (División) me convocaron para le Selección Sub 18 y mis llamados han sido constantes y ahora estoy en la Sub-20 y estuve en el Mundial de la categoría. Ha sido mucho trabajo y esfuerzo, todo cuenta, cualquier detalle te puede te puede afectar, tienes que cuidar dormir, comidas, todo, el trabajo no es sólo en la cancha, sino también fuera”.

Mayorga contó con alegría su paso por las divisiones inferiores, tras llegar a San Rafael, ahí se quedó un año, en donde el primer logro fue que entre 500 niños, se logró quedar en las básicas y de ahí comenzó a escribir su propia historia.

“Estuve un año en Cuarta División, luego pasé a Tercera (División) con Joaquín Moreno, luego subí a Sub 17 con ‘Manolo’ Martínez y de ahí brinco a Segunda (División) que es donde estoy actualmente, primero con ‘Chuy’ Rodríguez y ahora con Omar Arellano. Mi primer viaje internacional fue a Brasil, algo que no olvido, me a tocado ir a Chile, China y Portugal”.

Mayorga estuvo con la Selección Nacional en el Mundial de la FIFA Sub-20, en Corea del Sur 2017. Sus actuaciones llamaron la atención de Osorio y ahora, el novato, que todavía no debuta con Chivas, espera colarse a la lista definitiva, en caso de no lograrlo, ya experimentó lo que es estar en una Selección nacional mayor, con grandes figuras de México.

Por la proyección que tiene Mayorga, es de los candidatos a pelear en un tiempo no lejano el puesto con Edwin Hernández, ahora que Miguel Ponce se fue a Necaxa en calidad de préstamo con opción a compra.

La Frase

“Llegué a los 14 años a San Rafael, me formé en la fila de delanteros pero ya no alcance lugar y escogí ser lateral izquierdo, de aproximadamente 500 que empezamos al final nos quedamos cuatro”.

Alejandro Mayorga, jugador del Guadalajara.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ