Diego Costa podría salir del Chelsea

El delantero español dice que el entrenador, Antonio Conte, no lo quiere en el equipo

MADRID, ESPAÑA (08/JUN/2017).- Parece que la etapa de Diego Costa con Chelsea está a punto de terminar.

El delantero español dijo que el técnico de Chelsea, Antonio Conte, no quiere que juegue la próxima temporada con los campeones de la Liga Premier, por lo que buscará un nuevo equipo.

“Conte me ha mandado un mensaje diciendo que no cuenta conmigo”, dijo Costa el miércoles después de un empate de la selección española 2-2 ante Colombia en un partido amistoso. “Si no me quiere ahí, tendré que buscar equipo”.

Costa anotó 20 goles y ayudó a los “Blues“ a conquistar el título del futbol inglés esta temporada. Terminó como el tercer máximo artillero de la liga, y suma más de 50 dianas con Chelsea desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2014.

El ariete de 28 años, nacido en Brasil, dijo que su futuro es incierto.

“Hay que buscar un equipo y jugar”, agregó. “Si el entrenador no me quiere en el equipo, tendrá que venderme en las rebajas".

Costa tuvo encontronazos con el cuerpo técnico en enero, después que supuestamente recibió ofertas de un club de la liga china que estaba dispuesto a pagarle más de 30 millones de dólares anuales.

El goleador indicó que no ha tenido negociaciones con Atlético u otros clubes, aunque señaló que su prioridad es mantenerse activo pensando en la Copa del Mundo del próximo año.

Chelsea no comentó sobre las expresiones de Costa.

Los Blues han sido vinculados con un posible fichaje de Romelu Lukaku, quien dijo mientras estaba concentrado con la selección de Bélgica que llegó a un acuerdo para irse de Everton. Lukaku jugó con Chelsea entre 2011-14, pero no fue hasta esta campaña que finalmente se convirtió en uno de los mejores delanteros del futbol inglés.